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¿Podés devolver tu nuevo Galaxy si no te convence? La llamativa garantía de 60 días que Samsung estrenó en Argentina

Samsung amplía Comprá y Probá a la Galaxy Tab S12 y al Watch Ultra2. Cómo funciona la prueba de 60 días y qué hay que cumplir para devolver.

23 de octubre, 2026 | 12.18
Comprá y Probá de Samsung

Samsung Argentina amplía Comprá y Probá, un programa que permite usar el equipo hasta 60 días y pedir el reembolso total si no convence. Ahora incluye las Galaxy Tab S12 y el Galaxy Watch Ultra2.

Probar un equipo de gama alta en la vida real antes de decidir es la ventaja que ofrece Samsung, pero con una condición clara: la devolución exige la caja original y todos los accesorios.

Qué equipos incluye el programa Comprá y Probá

Cubre la Galaxy Tab S12+ de 12,6 pulgadas, la Galaxy Tab S12 Ultra de 14,6 y el Galaxy Watch Ultra2. Para participar, hay que comprar en la Tienda Online Oficial o en la app Samsung Shop.

No es un programa nuevo: Samsung lo amplía a estos productos. La novedad está en que ahora alcanza a una tablet de gama alta, con la Ultra como la de pantalla más grande de la serie, y a un reloj pensado para el deporte.

Cómo funciona la prueba de 60 días

El usuario puede usar el equipo hasta 60 días en entornos reales de trabajo, estudio, entretenimiento y deporte. Según Samsung, la prueba no tiene costos adicionales de envío ni tarifas de participación, y si el equipo se adapta a sus necesidades, puede quedárselo.

Si no cumple las expectativas, se puede pedir la devolución y el reembolso total del importe, de acuerdo con las condiciones vigentes.

MÁS INFO

Qué condiciones hay que cumplir para devolverlo

El dispositivo debe volver en su caja original y con todos los accesorios, según las bases y condiciones del programa. En la Tab S12, por ejemplo, la caja incluye el S Pen y una funda Slim con teclado, así que conviene guardarlos intactos durante la prueba.

Los términos completos están en samsung.com/ar/offer/buy-and-try/. La garantía baja el riesgo de comprar un equipo caro, y la letra chica define cuánto vale en la práctica.

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