Llega la serie Samsung Galaxy Tab S12 a la Argentina: cuotas sin interés, descuentos de hasta $1.400.000 y regalos exclusivos

Samsung lanzó en la Argentina la serie Galaxy Tab S12, con las versiones S12+ y S12 Ultra, hasta 18 cuotas sin interés y un descuento de $1.400.000 para quienes compraron antes la PrePaid Card.

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El número que encabeza la promoción necesita una lectura: los $1.400.000 de descuento llegan después de pagar $700.000 por la Samsung PrePaid Card, así que el ahorro neto es de $700.000. Samsung no difundió el precio de lista de los equipos, por lo que el valor final depende de cada combinación de beneficios.

Cómo funciona el descuento de $1.400.000

La Samsung PrePaid Card se vendió del 13 al 20 de octubre a $700.000. Con el lanzamiento, el 21 de octubre, se convierte en un descuento directo de $1.400.000 en la compra del equipo. Esa ventana de venta de la tarjeta ya cerró.

El descuento se acumula con las cuotas, el Plan Canje y el resto de las promociones. La venta va del 21 de octubre al 4 de noviembre, en la tienda online de Samsung y en los Samsung Stores de todo el país.

Cuotas, canje y otros descuentos

Hay hasta 18 cuotas sin interés con Galicia Éminent (MasterCard) y hasta 15 con el resto de los bancos. También hay 20% OFF por pago de contado y un reintegro de $160.000 con MODO, solo en compras online.

El Plan Canje suma hasta 35% adicional al entregar un smartphone o una tablet usados, incluso con la pantalla rota. En accesorios, hay 15% OFF en wearables como los Galaxy Buds4 y los Watch9, 50% en la funda y hasta 30% en cargadores.

Qué trae la tablet y qué regalos incluye

El Tab S12+ tiene pantalla de 12,6 pulgadas y el S12 Ultra, de 14,6 pulgadas y 5,1 mm de grosor. Ambos usan paneles Dynamic AMOLED 2X de 1.600 nits, procesador de 3 nm, resistencia IP68, hasta 23 horas de batería y hasta 7 generaciones de actualizaciones. La caja incluye el S Pen y una funda Slim con teclado.

Samsung suma suscripciones por más de $1.000.000 en total, por tiempo limitado: 6 meses de Canva Pro y de Google AI Pro, 4 de Adobe Photoshop y 1 año de Goodnotes. También ofrece 60 días de prueba con devolución total en su tienda online, según las condiciones del programa “Comprá y Probá”.