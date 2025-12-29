Nvidia adquiere participación de 5.000 millones de dólares en Intel bajo acuerdo de septiembre

FOTO DE ARCHIVO. Una ilustración muestra los logos de Nvidia e Intel

‍Nvidia compró acciones de Intel por valor de 5.000 ‍millones de ⁠dólares, informó la empresa estadounidense de semiconductores en una presentación el lunes, llevando a cabo una operación anunciada en septiembre.

El principal diseñador de chips de inteligencia artificial dijo en ‌septiembre que pagaría ⁠23,28 dólares por ⁠acción por las acciones ordinarias de Intel, en una operación que ‍se considera un importante salvavidas financiero para ⁠el fabricante de ‌chips después de que años de pasos en falso y ampliaciones de la capacidad de producción intensivas ‌en capital ‌drenaran sus finanzas.

La empresa más valiosa del mundo ha comprado más de 214,7 millones de acciones ​de Intel al precio establecido en el acuerdo de septiembre, en una colocación privada, según la presentación del lunes.

Los organismos antimonopolio de Estados Unidos habían ‍autorizado la inversión de Nvidia en Intel, según una notificación publicada por la Comisión Federal de Comercio de Estados ​Unidos a principios de diciembre.

Las acciones de Nvidia bajaban un 1,6% ​a las 1531 GMT, mientras que las de ⁠Intel subían un 0,8%.

Con información de Reuters