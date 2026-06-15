FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de OpenAI se ve en esta ilustración

​Una jueza federal desestimó el lunes una demanda presentada ‌por xAI, la ‌empresa de inteligencia artificial de Elon Musk, en la que se acusaba a OpenAI, la empresa rival de Sam Altman, de robar sus secretos ​comerciales.

La jueza ⁠federal de distrito Rita ‌Lin, de San Francisco, ⁠dijo que xAI ⁠no había demostrado que OpenAI indujera al antiguo ingeniero de xAI, ⁠Xuechen Li, a apropiarse indebidamente ​de secretos comerciales, ‌ni que Li revelara ‌secretos comerciales de xAI ⁠en una presentación que realizó mientras OpenAI lo estaba contratando.

Lin desestimó el caso con ​perjuicio, ‌afirmando que sería "inútil" que xAI continuara con él. Ya había desestimado una versión anterior de la demanda ⁠en febrero.

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Presentada originalmente el pasado mes de septiembre, la demanda alegaba que antiguos empleados de xAI se llevaron información confidencial, incluido el código fuente relacionado con el ‌chatbot Grok, cuando se marcharon para incorporarse a sus nuevos puestos en OpenAI.

La empresa xAI forma parte de SpaceX, la empresa ‌de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Musk.

Los abogados de xAI ‌no respondieron ⁠de inmediato a las solicitudes de comentarios.

(Reporte ​de Jonathan Stempel en Nueva York; edición de Mark Porter; Editado en Español por Ricardo Figueroa)