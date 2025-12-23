Gaming y productividad: la propuesta de un gigante tech para esta Navidad

La marca apuesta fuerte a equipos con procesadores de última generación.

Con la llegada de la Navidad, ASUS refuerza su propuesta tecnológica en Argentina con una selección de dispositivos pensados para distintos perfiles de usuario: desde gaming de alto rendimiento y creación de contenido, hasta productividad, estudio y entretenimiento diario. La marca apuesta fuerte a equipos con procesadores de última generación, gráficos dedicados y funciones impulsadas por inteligencia artificial, combinando potencia, diseño y movilidad para aprovechar al máximo las Fiestas.

En esta temporada, ASUS pone el foco en una experiencia de uso más inteligente y eficiente. Sus nuevos equipos integran pantallas de alta calidad, sistemas de refrigeración mejorados y materiales avanzados que permiten un rendimiento estable tanto en casa como en movimiento. A esto se suman soluciones de IA que optimizan el sistema, mejoran las videollamadas y reducen el ruido de fondo, un plus clave para quienes trabajan, estudian o juegan desde cualquier lugar.

Gaming: opciones para jugadores exigentes

ASUS presenta una línea sólida para quienes buscan potencia gráfica y rendimiento sostenido, tanto en formato portátil como en notebooks de alto nivel. Entre los equipos destacados para gaming se encuentran:

ROG Ally : consola portátil con Windows que permite jugar títulos AAA y acceder a plataformas de PC gaming en un formato compacto. Ideal para quienes quieren llevar sus juegos a todos lados.

ROG Strix SCAR 18 : notebook gamer de alto rendimiento, orientada a jugadores competitivos y creadores de contenido que necesitan máxima potencia gráfica y una experiencia visual superior.

ASUS TUF Gaming F16 : equipada con Intel Core i5 y 16 GB de RAM, se destaca por su diseño robusto y confiable para sesiones intensivas de juego.

ASUS TUF Gaming F15: con Intel Core i7 y 16 GB de RAM, ofrece un rendimiento sólido para gaming y multitarea exigente, con un chasis reforzado pensado para el uso intensivo.

ASUS pone el foco en una experiencia de uso más inteligente y eficiente.

Productividad y uso diario: livianas y potentes

Para quienes priorizan movilidad, diseño y eficiencia, ASUS también propone equipos pensados para el trabajo, el estudio y la creación de contenido. En este segmento se destaca:

ASUS Zenbook S 16: notebook ultraliviana con procesador AMD Ryzen 7 y 16 GB de RAM. Combina un diseño premium con un rendimiento fluido, ideal para trabajar, estudiar o crear desde cualquier lugar.

Las propuestas navideñas de ASUS ya están disponibles en la Tienda Oficial y en los principales retailers del país, con alternativas pensadas para distintos presupuestos y necesidades. Una oferta variada que confirma a la marca como una opción fuerte para cerrar el año con una renovación tecnológica acorde a cada tipo de usuario.