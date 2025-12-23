EN VIVO
Navidad

Gaming y productividad: la propuesta de un gigante tech para esta Navidad

Con la llegada de la Navidad, esta empresa refuerza su propuesta tecnológica con una selección de dispositivos para distintos perfiles de usuario.

23 de diciembre, 2025 | 16.23

Con la llegada de la Navidad, ASUS refuerza su propuesta tecnológica en Argentina con una selección de dispositivos pensados para distintos perfiles de usuario: desde gaming de alto rendimiento y creación de contenido, hasta productividad, estudio y entretenimiento diario. La marca apuesta fuerte a equipos con procesadores de última generación, gráficos dedicados y funciones impulsadas por inteligencia artificial, combinando potencia, diseño y movilidad para aprovechar al máximo las Fiestas.

En esta temporada, ASUS pone el foco en una experiencia de uso más inteligente y eficiente. Sus nuevos equipos integran pantallas de alta calidad, sistemas de refrigeración mejorados y materiales avanzados que permiten un rendimiento estable tanto en casa como en movimiento. A esto se suman soluciones de IA que optimizan el sistema, mejoran las videollamadas y reducen el ruido de fondo, un plus clave para quienes trabajan, estudian o juegan desde cualquier lugar.

Gaming: opciones para jugadores exigentes

ASUS presenta una línea sólida para quienes buscan potencia gráfica y rendimiento sostenido, tanto en formato portátil como en notebooks de alto nivel. Entre los equipos destacados para gaming se encuentran:

MÁS INFO

  • ROG Ally: consola portátil con Windows que permite jugar títulos AAA y acceder a plataformas de PC gaming en un formato compacto. Ideal para quienes quieren llevar sus juegos a todos lados.

  • ROG Strix SCAR 18: notebook gamer de alto rendimiento, orientada a jugadores competitivos y creadores de contenido que necesitan máxima potencia gráfica y una experiencia visual superior.

  • ASUS TUF Gaming F16: equipada con Intel Core i5 y 16 GB de RAM, se destaca por su diseño robusto y confiable para sesiones intensivas de juego.

  • ASUS TUF Gaming F15: con Intel Core i7 y 16 GB de RAM, ofrece un rendimiento sólido para gaming y multitarea exigente, con un chasis reforzado pensado para el uso intensivo.

ASUS pone el foco en una experiencia de uso más inteligente y eficiente.

Productividad y uso diario: livianas y potentes

Para quienes priorizan movilidad, diseño y eficiencia, ASUS también propone equipos pensados para el trabajo, el estudio y la creación de contenido. En este segmento se destaca:

  • ASUS Zenbook S 16: notebook ultraliviana con procesador AMD Ryzen 7 y 16 GB de RAM. Combina un diseño premium con un rendimiento fluido, ideal para trabajar, estudiar o crear desde cualquier lugar.

Las propuestas navideñas de ASUS ya están disponibles en la Tienda Oficial y en los principales retailers del país, con alternativas pensadas para distintos presupuestos y necesidades. Una oferta variada que confirma a la marca como una opción fuerte para cerrar el año con una renovación tecnológica acorde a cada tipo de usuario.

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas