Microsoft se retira de China, pero el auge de la IA le permite mantener la puerta abierta

Un letrero de Microsoft en su edificio de oficinas en Pekín, China

En su momento, Microsoft consideraba impensable ​la idea de retirarse de China.

Corría el año 2010 y Google estaba a punto de retirarse debido a la preocupación por la censura y los ciberataques. Esa decisión fue elogiada por los activistas por la democracia, pero no por Bill Gates ni por el entonces director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, quienes sugirieron que Google estaba exagerando.

Sin embargo, en los últimos cinco años se han cerrado al menos 15 sucursales y empresas conjuntas ‌de Microsoft en China, según muestran documentos corporativos, y Microsoft está aplicando lo que cinco fuentes ‌de la empresa describieron como una estrategia de retirada.

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La empresa se planteó abandonar el mercado en 2023 porque algunos ejecutivos consideraban que asumía un riesgo geopolítico excesivo a cambio de un rendimiento económico demasiado escaso, según dijo uno de ellos, quien no obstante subrayó que Microsoft no tiene planes actuales de retirarse. China representaba apenas el 1,5% de los ingresos globales, según dijo Microsoft en 2024.

Microsoft se vio muy afectada por la erosión de la confianza entre Washington y Pekín, según estas cinco personas. Desde 2017, China ha impulsado el uso de software nacional, que Pekín considera más seguro y cuya calidad es cada vez más competitiva frente a Windows y Office. Las restricciones estadounidenses, incluidos los controles a la exportación de tecnología avanzada, han obstaculizado, por su parte, los esfuerzos por ampliar los lucrativos negocios de inteligencia artificial y la nube de Microsoft en China.

Hasta ahora no se habían dado a conocer detalles de las deliberaciones internas de Microsoft sobre su futuro en China.

Otros gigantes tecnológicos estadounidenses con importantes negocios en China también están reconsiderando su exposición en el contexto de tensiones geopolíticas. Apple tiene previsto fabricar en India la mayoría de los iPhones vendidos a los estadounidenses para finales de 2026, mientras que Elon Musk ​desmintió el mes pasado las informaciones de que Tesla estuviera barajando ⁠la posibilidad de escindir su negocio en China.

Microsoft decidió finalmente quedarse porque había creado un negocio rentable prestando servicios a empresas chinas como ByteDance, propietaria de TikTok, que necesitan tecnología occidental para gestionar sus operaciones en el extranjero, según ‌tres fuentes conocedoras del proceso. La empresa también consideraba que necesitaba mantener una presencia para conservar el acceso al talento de ingeniería de primer nivel de China, señalaron dos de ellas.

Microsoft también ⁠había cultivado una relación con el Gobierno que se cuenta entre las más sólidas de cualquier empresa tecnológica, según dijo a Reuters su ⁠antiguo director en China, Alain Crozier. "Debido a la geopolítica… algunos días es un poco más difícil, pero nunca hemos tenido una crisis", dijo.

Un portavoz de Microsoft no respondió a las preguntas sobre las deliberaciones de la empresa respecto a su negocio en China, pero señaló que opera en un "entorno normativo que se aplica a todos los proveedores internacionales" y que mantiene su compromiso con el mercado chino.

La situación de las actividades de Microsoft en China refleja la competencia en el mercado, ⁠las exigencias normativas y las tendencias tecnológicas, según la empresa.

ByteDance no respondió a las preguntas sobre su relación con Microsoft.

PROBLEMAS EN CHINA

La relación de Microsoft con las más altas instancias del Gobierno chino se remonta a principios ​de la década de 1990. Gates realizó la primera de sus numerosas visitas en 1994 y fue recibido por el presidente Jiang Zemin, quien aconsejó al cofundador de ‌Microsoft que estudiara la historia china.

Desde entonces, la empresa ha realizado diversos esfuerzos para establecer una relación con el ‌Partido Comunista en el poder. Microsoft invirtió conjuntamente con el Gobierno en incubadoras de "startups" y cumplió con los requisitos de censura que Google —ahora parte de Alphabet— no pudo aceptar.

Sin embargo, a mediados de la década de ⁠2010, China había empezado a sospechar cada vez más de la tecnología occidental tras las revelaciones de que empresas estadounidenses habían ayudado a Washington a espiar a Gobiernos extranjeros. Esto supuso un problema para Microsoft, ya que las mayores empresas chinas son de propiedad estatal o mantienen estrechos vínculos con el Gobierno.

La respuesta de Microsoft fue Windows 10 China Government Edition, cuyo lanzamiento fue negociado personalmente entre el director ejecutivo, Satya Nadella, y funcionarios del Ministerio de Hacienda, según una fuente.

El producto fue adoptado por varios organismos gubernamentales, pero no tuvo el éxito que Microsoft esperaba, según Crozier, que dirigió las operaciones en China hasta 2021.

Aproximadamente en la época del anuncio de Windows en 2017, el Gobierno chino introdujo nuevas directrices de contratación pública que presentó ​como un marco para la adquisición de ‌servicios "seguros y fiables". Ningún sistema operativo extranjero, incluido Windows, ha sido considerado por el Gobierno como conforme a esas políticas, según Microsoft.

El incumplimiento no significaba que los productos estuvieran prohibidos, pero sometía a los administradores técnicos que utilizaban dichos servicios a un control, lo que incluía tener que realizar más comprobaciones de seguridad y solicitar autorizaciones adicionales, según Paul Triolo, experto en política tecnológica china con sede en Washington y miembro de DGA-Albright Stonebridge Group.

Reuters revisó seis guías de contratación pública de sistemas informáticos del Gobierno chino publicadas entre diciembre de 2023 y mayo de 2026. Cinco de ellas no recomendaban a Microsoft. La sexta incluía Windows 10 China Government Edition, pero señalaba que su uso estaba sujeto a "requisitos de gestión adicionales", sin dar más detalles.

Los Ministerios de Tecnología y Finanzas chinos no respondieron a las preguntas sobre el efecto de la normativa ⁠en el negocio de Microsoft.

Las empresas estadounidenses que operan en China, que llevan mucho tiempo quejándose de la falta de igualdad de condiciones, han visto cómo su confianza se veía aún más mermada por el deterioro de las relaciones entre China y Estados Unidos. Solo el 52% de los encuestados en la última encuesta sobre el clima empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China afirmó que China era una de las principales prioridades de inversión a nivel mundial, frente al 62% registrado en 2019.

Aunque sus esfuerzos por convertirse en el proveedor tecnológico preferido del Estado chino no dieron sus frutos, Microsoft ha encontrado un nuevo impulso en el sector privado.

Empresas como ByteDance y la cadena de moda ultrarrápida Shein tienen negocios clave dirigidos a clientes occidentales y confían en la nube Azure de Microsoft para gestionar sus datos de conformidad con la normativa extranjera, indicaron dos fuentes de la empresa. Microsoft también ofrece a sus clientes empresariales chinos acceso exclusivo a través de Azure a modelos de IA occidentales de proveedores como OpenAI, que no prestan servicio en China.

A mediados de la década de 2020, ayudar a las empresas chinas a internacionalizarse se había convertido en el mayor negocio de Microsoft relacionado con China, según tres personas. Dos de ellas subrayaron que las ventas seguían siendo ‌modestas según los estándares globales de la empresa.

Además, los analistas han cuestionado la sostenibilidad de ese negocio de IA, que depende de proveedores externos como OpenAI. Las empresas chinas tampoco necesitan Azure si utilizan modelos de IA nacionales como Kimi, que son cada vez más competitivos frente a las alternativas occidentales y, al mismo tiempo, mucho más baratos.

Ni OpenAI ni Shein respondieron a las preguntas enviadas por Reuters.

CAPITAL HUMANO

Desde la década de los noventa, Microsoft ha desempeñado un papel fundamental en la creación de la cantera de talento tecnológico de China.

Además de contratar a ingenieros especializados en el ámbito comercial, también creó Microsoft Research China, que se centra en tecnologías avanzadas. Entre los antiguos alumnos del laboratorio se encuentran altos directivos de empresas pioneras en IA como SenseTime y DeepSeek.

Sin embargo, las recientes presiones políticas han afectado a la capacidad de Microsoft para retener el talento.

Los controles de exportación de EEUU sobre chips y modelos de IA han restringido el acceso de los ingenieros de Microsoft con sede en China a la tecnología ‌de vanguardia. La empresa no lleva a cabo investigaciones sobre computación cuántica ni otras tecnologías sensibles en China, según dijo el presidente de Microsoft, Brad Smith, ante los parlamentarios estadounidenses en 2023.

Microsoft barajó la posibilidad de cerrar el laboratorio, pero finalmente decidió reubicar a algunos de sus mejores talentos, según dos fuentes cercanas. Desde que EEUU comenzó a restringir las exportaciones de IA, Microsoft Research China —ahora conocida como Microsoft Research Asia— ha abierto laboratorios en Vancouver, Singapur y Tokio.

Sin embargo, a la empresa le ha costado convencer a los desarrolladores para ‌que abandonen China. En 2024, ofreció a 1.000 de sus ⁠mejores ingenieros la posibilidad de trasladarse a EEUU y a otros tres países occidentales, pero solo alrededor de un tercio aceptó, según las fuentes.

Microsoft confirmó que ofreció oportunidades de traslado ese año, pero se negó a dar más detalles.

En cambio, muchos ingenieros sénior se marcharon a universidades y empresas tecnológicas chinas, donde pueden llevar a cabo investigación de alto nivel sin alejarse de sus familias, según ​ambas fuentes.

Microsoft ya había frustrado anteriormente los intentos de captación por parte de competidores nacionales. La empresa tenía una tasa de rotación de personal de aproximadamente el 17% a mediados de la década de 2010, aunque Crozier afirmó que Microsoft la redujo a menos del 10% gracias al crecimiento de nuevos negocios, como la prestación de servicios a ByteDance, y a la oferta de oportunidades internacionales a su personal.

"Hay altibajos en cuanto al número de personas y quizá en algunas de las cosas que se desarrollaron allí", afirmó. "Pero nunca cambiamos ni un ápice el hecho de que llevaremos la tecnología a China… para China, para las empresas chinas".

Con información de Reuters