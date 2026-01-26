EN VIVO
La UE exigirá más responsabilidades a WhatsApp en la lucha contra los contenidos nocivos

26 de enero, 2026 | 12.38

La Comisión Europea comunicó el lunes que había designado formalmente ‍a WhatsApp, ⁠de Meta Platforms, como plataforma en línea de muy gran tamaño con arreglo a la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) de la UE, lo que la hace más responsable de la lucha ‌contra los contenidos ilícitos ⁠y nocivos.

La Comisión dijo ⁠a principios de este mes que estaba considerando tal medida, ya que WhatsApp ‍tenía 51,7 millones de usuarios activos mensuales promedio de ⁠sus canales en ‌la UE en los primeros seis meses de 2025, por encima del umbral de 45 millones de usuarios establecido en la DSA.

La ‌DSA ‌exige a estas grandes plataformas que hagan más para hacer frente a los contenidos ilegales y nocivos. Facebook e Instagram ​de Meta, YouTube de Google, TikTok, Temu y Linkedin de Microsoft son algunas de las empresas etiquetadas como plataformas en línea muy grandes en virtud de la DSA sujetas a ‍este requisito.

"Tras la designación, Meta, el proveedor de WhatsApp, tiene cuatro meses, es decir, hasta mediados de mayo de 2026, para garantizar que WhatsApp ​cumple con las obligaciones adicionales de la DSA para las plataformas en línea ​de muy gran tamaño", dijo la Comisión en un comunicado.

Con información de Reuters

