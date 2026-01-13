Cómo duplicar la velocidad de tu WiFi en tu iPhone en segundos y sin pagar

La velocidad de tu conexión WiFi en el iPhone puede variar por múltiples factores: congestión de red, interferencias, distancia del router o incluso configuraciones internas del sistema. Con la actualización a iOS 16.2, Apple incluyó —aunque poco difundido— un ajuste que puede duplicar la velocidad efectiva de tu WiFi en determinadas situaciones sin que tengas que pagar más a tu proveedor de internet.

Esta mejora se basa en priorizar el uso de bandas y protocolos más eficientes, aprovechando mejor la capacidad de tu red doméstica y las capacidades del propio dispositivo.

Por qué tu iPhone no siempre rinde al máximo

Antes de ver cómo mejorar la velocidad, es útil entender por qué el rendimiento WiFi puede verse limitado:

El iPhone puede estar conectado a una banda de 2.4 GHz en vez de a 5 GHz , que suele ser más rápida.

Las interferencias de otros dispositivos (microondas, Bluetooth, otras redes) pueden afectar la señal.

La gestión de energía del iPhone puede priorizar eficiencia sobre rendimiento.

La configuración del router o del iOS puede no estar optimizada para la máxima velocidad.

El ajuste oculto en iOS 16.2 para mejorar el WiFi

Con la llegada de iOS 16.2 Apple integró una opción en el sistema que permite priorizar la calidad de la conexión WiFi sobre la eficiencia energética. Al activarla, el iPhone buscará mejorar el rendimiento de la red, seleccionando automáticamente las bandas más rápidas disponibles —generalmente 5 GHz y, si está disponible, 6 GHz en routers compatibles— y optimizando la gestión interna de paquetes de datos.

Cómo activar la mejora de WiFi en segundos

Abrí la app Ajustes en tu iPhone. Entrá a WiFi. Tocá el ícono de información (ℹ️) al lado de la red a la que estás conectado. Deslizá hacia abajo hasta encontrar la opción “Mejorar rendimiento de WiFi” (o un nombre similar, según iOS). Activá el interruptor.

Una vez habilitada esta función, el iPhone ajustará automáticamente su conectividad para favorecer las bandas con mayor velocidad y menor interferencia, lo que puede duplicar o mejorar notablemente el rendimiento en redes domésticas bien configuradas.

Qué cambios reales notarás

Tras activar este ajuste, es posible que experimentes:

Descargas más rápidas de archivos grandes o multimedia.

Menor latencia en juegos online o videollamadas.

Streaming más fluido , sin interrupciones.

Mayor estabilidad de conexión cuando varios dispositivos usan la misma red.

Aunque el impacto depende del tipo de router, la banda de WiFi disponible y la congestión de la red, muchos usuarios notan mejoras claras sin gastar en un plan de internet superior.

Consejos adicionales para mejorar tu WiFi

Si querés maximizar la velocidad más allá del ajuste en iOS, considerá también:

Elegir la banda de 5 GHz en tu router si no está seleccionada por defecto.

Mover el router a una ubicación más central y elevada.

Evitar obstáculos o interferencias (paredes gruesas, microondas, equipos Bluetooth).

Reiniciar el router periódicamente para limpiar posibles cuellos de botella de red.

Usar aplicaciones de análisis de WiFi para identificar canales menos congestionados.

Si bien no existe un “botón mágico” que garantice duplicar la velocidad de internet por arte de magia, el ajuste oculto de iOS 16.2 para mejorar el rendimiento WiFi puede marcar una diferencia notable en muchos escenarios sin que tengas que pagar más por tu conexión. Activar esta opción en el iPhone es un paso simple que puede ayudarte a aprovechar mejor tu red doméstica y disfrutar de una experiencia más rápida y estable.