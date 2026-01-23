Tiembla Elon Musk: llega una nueva internet satelital para competir con Starlink

No busca competir por el usuario doméstico ni cubrir zonas donde ya hay conectividad comercial.

La conectividad satelital ya dejó de ser una promesa a futuro y se transformó en una solución concreta para llevar internet a lugares donde no llegan ni la fibra óptica ni las redes móviles. Starlink, el servicio de SpaceX impulsado por Elon Musk, fue el gran catalizador de esta revolución y hoy opera en buena parte del mundo.

Sin embargo, el escenario empieza a ponerse más competitivo: Amazon avanza con Project Kuiper y ahora Blue Origin, la compañía espacial de Jeff Bezos, presentó TeraWave, una propuesta que apunta a otro nivel de escala, velocidad y seguridad. A diferencia de Starlink, TeraWave no busca competir por el usuario doméstico ni cubrir zonas donde ya hay conectividad comercial. El foco está puesto en regiones extremas o estratégicas donde ni siquiera existe presencia de otras redes satelitales.

Velocidades récord y un enfoque empresarial

Blue Origin planea una constelación de 5.408 satélites ópticamente interconectados: 5.280 en órbita terrestre baja (LEO) y 128 en órbita terrestre media (MEO). Esta combinación de múltiples órbitas permite mejorar la estabilidad, reducir la latencia y aumentar de forma notable la capacidad total del sistema.

Uno de los datos más impactantes de TeraWave es su rendimiento. Según la empresa, el sistema podrá ofrecer velocidades simétricas de hasta 6 terabits por segundo (Tbps), una cifra que deja muy atrás a las soluciones actuales de internet satelital. Como referencia, servicios similares suelen alcanzar alrededor de 1 Gbps de descarga y hasta 400 Mbps de subida.

Estas velocidades se logran gracias a una arquitectura híbrida que combina enlaces de radiofrecuencia, capaces de llegar hasta 144 Gbps, con enlaces ópticos entre satélites, responsables de escalar la capacidad total hasta esos 6 Tbps prometidos. El resultado es una red pensada para grandes volúmenes de datos y alta confiabilidad.

Por ahora, TeraWave no estará disponible para el público general. Blue Origin no anunció fechas de lanzamiento ni planes comerciales, pero sí confirmó que el servicio estará orientado exclusivamente a empresas y gobiernos que requieren conectividad robusta para operaciones críticas. Este enfoque tiene una ventaja clave: al no depender de infraestructura terrestre, la red es mucho más difícil de sabotear o interrumpir.

Además, la compañía asegura que TeraWave puede desplegarse rápidamente en cualquier parte del mundo y conectarse con infraestructuras existentes de alta capacidad, sumando rutas alternativas y reforzando la resiliencia de la red global. Más que competir con Starlink, Blue Origin busca jugar en otra liga del internet satelital.