En vez de sacártelo, te lo va a dar: ChatGPT ahora podría ayudarte a encontrar trabajo

La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta habitual para consultas rápidas o tareas creativas. Ahora, OpenAI está probando una función de ChatGPT que apunta a transformar la plataforma en un asistente activo para la búsqueda de empleo. La idea es que, más allá de responder preguntas o generar contenidos, la IA pueda ofrecer un apoyo estructurado y guiado para quienes buscan trabajo, ayudándolos a preparar currículums, cartas de presentación, simulaciones de entrevistas y recomendaciones personalizadas según el perfil profesional.

Según las fuentes que describen esta herramienta en desarrollo, el objetivo es que ChatGPT no solo explique qué hacer, sino que acompañe a los usuarios a lo largo de todo el proceso de búsqueda laboral. Te contamos cómo opera esta función.

1. Asistencia para crear y pulir tu currículum

La función permitiría analizar tu experiencia, formación y habilidades para generar un currículum profesionalmente redactado. El usuario puede introducir sus datos básicos y la IA sugeriría formatos, mejoras en la redacción y formas de destacar logros relevantes para distintos puestos o industrias.

Además, la IA podría ayudar a adaptar el CV según la descripción de la oferta laboral, resaltando las palabras clave y competencias que los reclutadores suelen buscar.

2. Redacción de cartas de presentación y perfiles

No solo se trata de escribir el CV: las cartas de presentación personalizadas suelen marcar la diferencia en un proceso de selección. Con esta función, ChatGPT generaría muestras de cartas adaptadas a la empresa y al puesto, con un tono profesional y alineado con las mejores prácticas de recursos humanos.

También podría ayudar a redactar perfiles para plataformas como LinkedIn, optimizando las descripciones para que sean más visibles para algoritmos de búsqueda y reclutadores internacionales.

3. Preparación y simulación de entrevistas

Entrenar para una entrevista puede ser uno de los aspectos más difíciles de la búsqueda laboral. Esta función de ChatGPT permitiría simular entrevistas basadas en preguntas comunes de cada área o puesto, ofreciendo retroalimentación sobre las respuestas y sugiriendo mejoras en tiempo real.

Podría incluso adaptarse al estilo de entrevistas de empresas específicas, teniendo en cuenta aspectos como la cultura organizacional o las competencias más valoradas en cada sector.

4. Recomendaciones personalizadas de ofertas

Más allá de la redacción y preparación de documentos, la IA podría analizar portales de empleo y sugerirte ofertas acordes a tu perfil profesional, incluyendo filtros como ubicación, nivel de experiencia, idioma y expectativas salariales.

Este enfoque vuelve la búsqueda menos aleatoria y más dirigida, ayudando a los usuarios a concentrar su tiempo en las oportunidades más relevantes.

¿Por qué es relevante esta función?

La búsqueda de empleo es un proceso que suele requerir mucho tiempo, criterio y adaptación a diversas culturas corporativas. Tradicionalmente, quienes buscan trabajo recurren a tutoriales, cursos o servicios pagados para crear un CV competitivo y practicar entrevistas. Con ChatGPT, esta capacidad de apoyo podría estar disponible de forma más accesible y personalizada, reduciendo las barreras para perfiles emergentes o profesionales sin acceso a servicios de coaching.

Además, integrar esta función dentro de una misma interfaz —donde ya millones de personas consultan sobre temas cotidianos— podría significar una nueva forma de aplicar IA como herramienta de desarrollo profesional, no solo de información general.

¿Cuándo llegará?

Hasta ahora, OpenAI ha señalado que la función está en desarrollo y en fase de pruebas con usuarios seleccionados. No se ha confirmado aún una fecha oficial de lanzamiento global ni detalles precisos sobre disponibilidad por región o tipo de suscripción, pero el interés en ampliar las capacidades profesionales de ChatGPT sugiere que podría llegar durante 2026.