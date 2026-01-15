Así podés crear tu propio personaje de Pixar con una foto tuya

No necesitás conocimientos técnicos ni programas pagos.

Crear imágenes con inteligencia artificial ya no es solo cuestión de filtros o retoques automáticos. En los últimos días se volvió viral una técnica que permite generar una foto hiperrealista en la que aparecés sosteniendo una versión tuya en miniatura, renderizada en 3D con un estilo muy similar al de las películas de Pixar. El resultado es llamativo, divertido y, bien hecho, sorprendentemente realista. Lo mejor: no necesitás conocimientos técnicos ni programas pagos.

El método funciona usando modelos de IA generativa como Gemini —que hoy ofrece los mejores resultados— o ChatGPT, y se basa en un prompt largo y detallado que guía a la inteligencia artificial paso a paso. Con una sola foto tuya bien iluminada y el texto correcto, podés obtener una imagen digna de portada en redes sociales.

Cómo crear tu imagen estilo Pixar con IA

El proceso es bastante simple, aunque requiere algo de paciencia para afinar el resultado. Primero, abrí un chat nuevo en Gemini. Luego, subí una foto tuya donde se vea claramente tu rostro: de frente, sin filtros y con buena luz. Esa imagen será la única referencia facial que usará la IA. Luego, tenés que utilizar un extenso y detallado prompt.

Una vez cargada la foto, tenés que pegar un prompt específico que le indique al modelo cómo generar la escena. El texto describe con mucho detalle la composición: una versión realista tuya con un personaje 3D en miniatura que también sos vos, con rasgos exagerados, ojos grandes y una expresión alegre, al mejor estilo Pixar o Disney. También se especifican aspectos técnicos como iluminación de estudio, fondo con bokeh, estética cinematográfica y calidad 8K, además de una larga lista de cosas que la IA debe evitar (caras deformadas, dedos de más, efecto plástico, baja resolución, etc.).

Aunque el prompt es extenso, cada frase cumple una función clave para lograr un resultado prolijo y coherente. En la mayoría de los casos, el primer intento ya da una imagen usable, pero podés repetir el proceso ajustando detalles si algo no te convence.

¿Gemini o ChatGPT?

Si bien también se puede hacer con ChatGPT, los resultados son algo más irregulares. En especial, pueden aparecer deformaciones faciales o problemas en las manos. Por ahora, Gemini suele respetar mejor la identidad del rostro y el estilo 3D tipo Pixar, por lo que es la opción recomendada.