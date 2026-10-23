El insólito motivo por el que Telcel perdió casi 3 millones de clientes en apenas tres meses

Telcel perdió casi 3 millones de clientes en el tercer trimestre de 2026, pero sus ingresos subieron 5,6%. El motivo es el registro obligatorio de líneas, que frenó el prepago.

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Telcel, la filial mexicana de América Móvil, la misma empresa que opera Claro en la Argentina, perdió clientes en un trimestre y aun así ganó más dinero. El motivo es una norma, el registro obligatorio que vincula cada línea con su titular, y la paradoja es que la caída no se vio en los resultados.

Cuántos clientes perdió Telcel

América Móvil desconectó 2,9 millones de suscriptores de prepago en México en el tercer trimestre de 2026. Telcel cerró septiembre con 81,8 millones de suscriptores, frente a 84,3 millones un año antes, una caída anual de 3%.

El golpe está en el prepago: 65,5 millones, contra 68,6 millones un año atrás, 4,4% menos. El pospago subió 3%, hasta 16,3 millones, y sumó 144.000 clientes de contrato en el trimestre.

Por qué el registro de líneas vacía el prepago

Según América Móvil, el registro obligatorio frenó el crecimiento del prepago. El calendario empezó el 15 de agosto con los números terminados en 0, sigue cada dos semanas con los demás dígitos y concluye el 31 de diciembre. Las líneas sin registrar se suspenden y pueden reactivarse después.

No es la primera señal. En el primer trimestre de 2026, Telcel ya había desconectado 482.000 líneas de prepago. El prepago es el segmento más expuesto, porque no hay un contrato de por medio que identifique al titular.

Pierde clientes y gana dinero

Los ingresos de la operación mexicana llegaron a 90.295 millones de pesos mexicanos, 5,6% más que un año antes. Los ingresos por servicios móviles subieron 5,4% y el EBITDA, 6%, hasta 37.486 millones de pesos mexicanos.

El ingreso medio por usuario (ARPU) pasó de 186 a 196 pesos mexicanos por mes, un aumento de 5,6% según el reporte. Cuando salen líneas de poco uso, ese promedio sube casi por aritmética: el trimestre sugiere que la base que se fue era la que menos aportaba.