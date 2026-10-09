Los informes de la DGOJ permiten seguir la evolución del juego online en España a través de indicadores como GGR, depósitos, retiradas y cuentas activas.

España no calcula el gasto en juego online mediante una sola cifra. La Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) publica cada trimestre una serie de indicadores que permiten seguir la actividad de los operadores con licencia estatal: ingreso bruto del juego, cantidades jugadas, depósitos, retiradas, cuentas activas y desembolso en marketing. Interpretarlos como medidas equivalentes produciría una imagen errónea del mercado.

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La distinción importa porque el volumen procesado por una plataforma puede ser muy superior al dinero aportado inicialmente por sus usuarios. Tampoco cada cuenta corresponde a una persona diferente. Los informes ofrecen una base sólida para estudiar el sector autorizado, pero no permiten reconstruir pérdidas individuales ni calcular cuánto dedica al juego cada hogar. Para mostrar cómo se interpretan estas métricas, este artículo utiliza el tercer trimestre de 2025 como caso de estudio.

La supervisión comienza en los sistemas de los operadores

La Ley 13/2011 proporciona el marco general del juego de ámbito estatal. El Real Decreto 1613/2011 exige, a su vez, que los operadores dispongan de sistemas de control interno capaces de registrar las partidas y las transacciones económicas vinculadas con las cuentas. La DGOJ utiliza esa infraestructura para supervisar la actividad y elaborar sus estadísticas.

Los datos del casino online proceden así de registros operativos sometidos a requisitos técnicos, no de encuestas de intención ni de estimaciones comerciales. Esta procedencia les concede valor regulatorio, aunque no una cobertura universal. Las cifras excluyen buena parte del juego presencial, las actividades gestionadas en el ámbito autonómico y el consumo realizado en plataformas sin autorización española.

El perímetro también condiciona las conclusiones. Un crecimiento dentro del canal regulado podría obedecer a mayor participación, al traslado de usuarios desde páginas no autorizadas o a cambios en la oferta. El informe identifica la variación, pero no resuelve por sí mismo cuál de esas fuerzas la produjo.

El GGR no representa todo el dinero apostado

El indicador central es el GGR, sigla inglesa de ingreso bruto del juego. Su cálculo descuenta los premios pagados de las cantidades destinadas a participar y de otros ingresos directamente relacionados con la actividad. Es una medida del rendimiento bruto obtenido por los operadores antes de ciertos costes, no una suma detallada de pérdidas personales.

Las cantidades jugadas responden a otra lógica: acumulan todo el dinero utilizado durante las partidas. Un depósito de 100 euros puede generar un volumen mucho mayor si parte de los premios se emplea de nuevo. Contabilizar ese importe como gasto nuevo en cada operación sobredimensionaría la aportación económica del jugador.

Depósitos y retiradas tampoco ofrecen una solución directa. Entre ambos movimientos pueden existir saldos acumulados, operaciones iniciadas en otros trimestres y fondos que permanecen en la cuenta. La resta proporciona una diferencia contable del periodo, pero no necesariamente una estimación fiable de las pérdidas nacionales.

El casino domina la composición del ingreso bruto

Durante el tercer trimestre de 2025, el mercado estatal online registró 405,36 millones de euros de GGR, según la DGOJ. El casino aportó 230,98 millones, equivalentes al 56,98% del total. Las apuestas generaron 149,50 millones; el póquer, 21,71 millones; y el bingo, 3,18 millones.

La media mensual alcanzó 1.657.963 cuentas activas y 153.286 cuentas nuevas. Hablar de jugadores en esos mismos términos sería incorrecto. Una persona puede mantener cuentas con varios operadores, mientras que un alta reciente puede quedar inactiva poco después de su apertura.

El gasto declarado en marketing ascendió a 154,84 millones de euros, distribuidos entre promociones, publicidad, afiliación y patrocinio. La cifra cuantifica recursos económicos, no exposición ni influencia. Para establecer si ese desembolso modificó la conducta de los usuarios harían falta datos de audiencia, análisis longitudinal y control de otros factores.

Una variación trimestral admite lecturas opuestas

El GGR del tercer trimestre descendió un 1,35% frente al periodo inmediatamente anterior y aumentó un 16,49% respecto al mismo trimestre de 2024. Elegir una sola comparación podría convertir un resultado moderado en una narrativa de contracción o expansión.

Las diferencias responden en parte a la estacionalidad, el calendario deportivo y la distribución del ingreso entre modalidades. La comparación interanual reduce algunos de esos efectos, pero no demuestra causalidad.

Las cifras de mercado no cuantifican el perjuicio personal

La DGOJ puede emplear estos registros para vigilar el mercado autorizado, pero las estadísticas agregadas no identifican conductas problemáticas. La protección individual depende de controles distintos, entre ellos la verificación de identidad, los límites aplicables y el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, que permite solicitar la autoexclusión.

El juego está reservado a mayores de edad y no constituye una vía de inversión o ingreso. Deben fijarse límites previos de tiempo y dinero, evitar la recuperación compulsiva de pérdidas y suspender la actividad cuando afecte a las finanzas o el bienestar. Los servicios de ayuda y autoexclusión ofrecen una respuesta más adecuada que cualquier indicador trimestral cuando una persona tiene dificultades para detenerse.