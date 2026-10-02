Ideal para fotos de nivel profesional: el celular de alta gama que cayó a precio insólito en Amazon

Un celular pensado casi exclusivamente para la cámara acaba de aparecer con un descuento que llama la atención incluso en la categoría de gama alta. El Huawei Pura 80, en su versión de 256 GB, pasó de 21.499 pesos mexicanos a un precio bastante más accesible en Amazon México.

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La rebaja ronda el 58%, aunque el valor exacto con descuento varía según el momento de la consulta: en algunos registros aparece en 8.999 pesos y en otros, ya actualizado, en 11.990. De cualquier manera, el salto frente al precio de lista sigue siendo el más grande que tuvo el modelo desde su lanzamiento.

Una cámara pensada para quien quiere resultados profesionales

El argumento de venta más fuerte del Pura 80 es su sistema de cámaras Ultra Chroma XMAGE, con un sensor principal de 50 megapíxeles de apertura variable, un ultra angular de 13 megapíxeles y un telefoto de 12 megapíxeles. La cámara frontal suma otros 13 megapíxeles, pensada para videollamadas y selfies sin perder nitidez.

La apertura variable es la función que más diferencia a este modelo de otros celulares de precio similar: permite ajustar manualmente cuánta luz entra al sensor, algo que hasta hace poco quedaba reservado a cámaras dedicadas y no a un teléfono.

El resto del equipo no se queda atrás

Más allá de la cámara, el Pura 80 llega con pantalla OLED LTPO de 6,6 pulgadas, resolución 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz, pensada para que la navegación y el scroll se sientan fluidos en el uso diario. La batería es de 5.600 mAh, con carga rápida de 66 W, inalámbrica de 50 W e inversa de 5 W, para cargar otros dispositivos desde el propio celular.

El equipo suma certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, corre con EMUI 15 y, en Amazon México, puede financiarse hasta en 15 meses sin intereses. Quien tenga suscripción Prime, además, accede a envío gratis y prioritario sobre la compra.