IBM presenta tecnología para fabricar chips de menos de 1 nanómetro mientras apuesta por la IA

FOTO DE ARCHIVO: Visitantes pasan junto al logotipo de IBM en el Mobile World Congress (MWC) en Barcelona

Por Anhata Rooprai y Stephen ​Nellis

25 jun (Reuters) - IBM presentó el jueves lo que, según la empresa, es la primera tecnología del mundo capaz de fabricar chips de ‌menos de un nanómetro, en ‌un momento en que las tecnológicas compiten por desarrollar semiconductores capaces de gestionar cargas de trabajo de inteligencia artificial cada vez más exigentes.

Las acciones de la empresa con sede en Armonk, Nueva York, subían un 0,82% a las 1425 GMT, luego de que llegaron a subir más de un 6% en las operaciones previas a la apertura de la sesión. En lo ​que va de año, ⁠han caído aproximadamente un 11%.

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El anuncio llega en un momento en ‌el que los fabricantes de chips buscan formas de mantener ⁠la tendencia de décadas de concentrar más potencia ⁠de cálculo en espacios más reducidos, un fenómeno conocido como la Ley de Moore.

La nueva tecnología de chips, que refuerza la posición de IBM para ⁠competir con los fabricantes de chips por encargo TSMC e Intel, ​cuenta con una arquitectura de transistores de 0,7 nanómetros, ‌o 7 angstroms.

La semana pasada, Intel ‌anunció que la nueva generación de su proceso de fabricación 18A, que ⁠produce chips de 1,8 nanómetros, había pasado a la fase de producción de riesgo, la fase de pruebas previa a la fabricación comercial.

IBM afirmó que el chip de 0,7 nanómetros concentra casi 100.000 millones de transistores ​en una superficie ‌del tamaño de una uña, aproximadamente el doble de la densidad de su chip de 2 nanómetros presentado en 2021, lo que ofrece un rendimiento hasta un 50% superior o una eficiencia energética un 70% mayor.

Para lograrlo, IBM ha desarrollado un nuevo diseño ⁠de transistor denominado "nanostack". En lugar de colocar los transistores en plano, el diseño los apila unos sobre otros en tres dimensiones, lo que permite encajar más en el mismo volumen de espacio.

"Con nuestra nueva arquitectura nanostack, no solo estamos fabricando transistores más pequeños, sino que estamos reinventando la forma en que se construyen los chips para ofrecer una potencia y una eficiencia energética considerablemente mayores", afirmó ‌Jay Gambetta, director de IBM Research.

Además de reducir el tamaño de los circuitos informáticos, IBM afirmó que la nueva tecnología "nanostack" reducirá en un 40% un tipo de circuito de memoria denominado SRAM, una mejora muy superior a la de la generación anterior de la nueva tecnología de chips de IBM. Este tipo ‌de memoria se utiliza ampliamente en los nuevos chips Groq de Nvidia y en los chips de Cerebras Systems, que actualmente dependen de TSMC.

IBM afirma que la producción ‌podría comenzar en ⁠un plazo de cinco años. La empresa ya ha concedido licencias de tecnologías de chips a Samsung y a la ​japonesa Rapidus. Aún no ha anunciado ningún socio fabricante para esta tecnología.

Con información de Reuters