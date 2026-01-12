Si usaste esta función de Play Store, Google te debe dinero: cómo saberlo

Si alguna vez hiciste una compra desde Google Play, podrías estar entre los beneficiados.

Miles de usuarios de celulares y tablets Android podrían recibir dinero de Google por haber usado la Play Store entre 2016 y 2023. El pago surge a raíz de una demanda colectiva en Estados Unidos, que obligó a la compañía a desembolsar 700 millones de dólares como compensación por prácticas anticompetitivas en su tienda de aplicaciones. Si alguna vez hiciste una compra desde Google Play, podrías estar entre los beneficiados.

El conflicto se originó porque Google habría abusado de su posición dominante al forzar a los desarrolladores a usar su propio sistema de pagos, que aplica comisiones elevadas y bloquea la posibilidad de ofrecer precios más bajos mediante métodos alternativos. Tras años de litigio, la empresa alcanzó un acuerdo con los consumidores y aceptó realizar reembolsos, incluso a usuarios que nunca iniciaron un reclamo formal.

Por qué Google debe devolver dinero a los usuarios de Play Store

Según reveló el portal TechSpot, la demanda apuntó directamente al modelo de cobros de Google Play. Aunque la compañía negó las acusaciones en un primer momento, distintas pruebas llevaron a un acuerdo extrajudicial que contempla compensaciones para quienes realizaron pagos dentro de la tienda.

Del total de 700 millones de dólares, un 10% se destinará a los estados y territorios involucrados. El resto se usará para cubrir costos legales y administrativos, y el dinero sobrante se repartirá entre los usuarios afectados. La estimación actual indica que cada persona recibirá alrededor de 2 dólares.

Cómo saber si te corresponde el reembolso de Google Play

No hace falta completar formularios ni iniciar trámites. Si realizaste alguna compra en Google Play entre 2016 y 2023, ya sea apps, suscripciones, pagos para eliminar publicidad o funciones premium, podrías estar incluido automáticamente.

Los pagos comenzarían a realizarse a partir del 30 de abril, una vez que el acuerdo tenga la aprobación final. El dinero se enviará a través de PayPal o Venmo, utilizando la cuenta asociada a Google Play.

Eso sí, el reembolso no será global: podría limitarse a determinados países. Para confirmar si estás entre los beneficiarios, Google enviará un correo electrónico con el asunto “Aviso a los consumidores que realizaron pagos a través de Google Play Store” en las próximas semanas.

En un contexto donde las grandes tecnológicas están cada vez más bajo la lupa, este fallo marca un antecedente clave y representa, aunque sea simbólicamente, una devolución para millones de usuarios Android.