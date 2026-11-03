Google lanzó una capacitación virtual gratuita para pymes y comercios: los temas clave y cómo participar

Google y Capacitar, la plataforma de formación de la Secretaría de Industria, PyME y Economía del Conocimiento del Ministerio de Economía, ofrecerán un taller virtual y gratuito para ayudar a comercios y emprendimientos a mejorar su presencia digital. El encuentro, titulado “Potenciá tu perfil de negocio en Google”, se realizará el 19 de noviembre de 2026, de 11 a 13, y estará orientado a convertir las búsquedas online en clientes, visitas y ventas.

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La capacitación estará dirigida a responsables de negocios de cercanía, como locales gastronómicos, comercios de salud, talleres y prestadores de servicios a domicilio. La propuesta apunta a quienes tienen conocimientos digitales iniciales o intermedios y buscan aprovechar las herramientas de Google para mejorar su posicionamiento local. La inscripción es gratuita y se realiza a través del sitio oficial de Capacitar.

Qué enseñará Google sobre inteligencia artificial y posicionamiento local

El taller práctico buscará que los participantes puedan utilizar el Perfil de Negocio de Google como una herramienta para mejorar la visibilidad de sus emprendimientos en internet. La iniciativa también tendrá en cuenta los cambios en el comportamiento de los usuarios, que realizan búsquedas cada vez más conversacionales y contextualizadas.

Entre los principales contenidos se encuentran:

Nuevas formas de búsqueda : cómo entender las consultas de los usuarios y aprovechar su intención de compra para atraer potenciales clientes.

Inteligencia artificial aplicada a los negocios : uso de herramientas de IA generativa, como Gemini, para redactar descripciones de productos y servicios, proponer publicaciones y responder reseñas de manera profesional y empática.

Optimización del perfil comercial: configuración y actualización de horarios, fotografías, categorías y servicios para mantener una presencia digital relevante, activa y confiable.

La capacitación no requiere conocimientos técnicos previos. Además, propone incorporar herramientas que permitan agilizar la gestión cotidiana de los negocios y mejorar su comunicación con los clientes.

El Perfil de Negocio de Google permite administrar la información que aparece sobre una empresa en el buscador y en Google Maps. De esta manera, los usuarios pueden encontrar datos relevantes del establecimiento, consultar sus horarios y acceder a información sobre sus productos o servicios.

Cómo inscribirse al taller gratuito de Google

Las personas interesadas en participar de “Potenciá tu perfil de negocio en Google” deberán completar el formulario de inscripción disponible en la plataforma Capacitar.

El procedimiento consiste en ingresar al sitio oficial, completar los datos solicitados y enviar la preinscripción. Luego, recibirán un correo automático con la información ingresada y, una vez validada la solicitud, la confirmación definitiva junto con el enlace para acceder al encuentro virtual.

La capacitación estará dirigida a responsables de negocios de cercanía

Los datos principales de la convocatoria son:

Fecha: jueves 19 de noviembre de 2026.

Horario: de 11 a 13.

Modalidad: webinar online y sincrónico.

Duración: dos horas.

Costo: gratuito.

Nivel: inicial.

La inscripción se encuentra disponible en el formulario oficial de Capacitar. También se puede consultar la oferta formativa de Capacitar para conocer otras propuestas de formación orientadas a emprendedores, PyMEs y profesionales