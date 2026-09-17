Golpe al mercado tecnológico: cómo influye en los usuarios la fusión de Claude chat y Cowork

La idea es convertir a Claude en un espacio de trabajo más integrado.

Claude unificó sus funciones de Chat y Cowork en una misma interfaz, con el objetivo de que los usuarios ya no tengan que decidir qué herramienta utilizar para cada tarea. Anthropic anunció el cambio como parte de una actualización que busca convertir a Claude en un espacio de trabajo más integrado, capaz de determinar automáticamente qué funciones necesita cada pedido.

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A partir de esta modificación, las capacidades que antes estaban separadas entre las conversaciones tradicionales y Cowork pasan a estar disponibles desde cualquier chat. Esto también incluye funciones de Claude Design y Artifacts, por lo que el usuario puede iniciar una tarea sin preocuparse por elegir previamente el entorno adecuado. La actualización comenzó a desplegarse para los planes Pro y Max y llegará posteriormente a otros usuarios.

Claude ahora decide qué herramienta necesita

Cowork había sido pensado como un espacio separado para realizar trabajos más extensos, mientras que Claude Design estaba orientado a tareas visuales. Según Anthropic, esa separación generaba una dificultad concreta: los usuarios tenían que decidir dónde comenzar una tarea y, además, el contexto de un trabajo iniciado en un espacio no necesariamente se trasladaba al otro.

Con la nueva integración, Claude puede identificar qué capacidades requiere cada pedido y utilizarlas desde una misma conversación. De esta manera, una consulta sencilla puede convertirse en un trabajo más complejo sin que el usuario tenga que cambiar manualmente de herramienta.

La compañía ejemplifica el funcionamiento con tareas laborales como preparar un informe. El usuario puede pedirle a Claude que revise información, identifique cambios importantes, marque aquello que quedó pendiente y transforme los principales resultados en una presentación para una reunión.

La actualización comenzó a desplegarse para los planes Pro y Max y llegará posteriormente a otros usuarios.

Nuevas herramientas para crear documentos y presentaciones

La actualización también incorpora Claude Docs y Claude Slides, dos herramientas que permiten crear documentos y presentaciones directamente desde las conversaciones. Ambas se encuentran en fase beta y están disponibles dentro de los planes pagos.

Con Claude Docs, los usuarios pueden trabajar junto con la inteligencia artificial para generar y modificar documentos. En el caso de Claude Slides, la plataforma puede preparar presentaciones a partir de las instrucciones recibidas y permitir modificaciones antes de utilizarlas.

Además, los trabajos creados pueden editarse directamente y exportarse en formatos habituales. Los documentos pueden descargarse como archivos de Microsoft Word o Google Docs, mientras que las presentaciones pueden convertirse en PowerPoint o PDF.

La idea detrás de todos estos cambios es que Claude funcione como una única herramienta de trabajo, capaz de adaptar sus funciones a cada pedido en lugar de obligar al usuario a elegir previamente qué aplicación o modo utilizar.