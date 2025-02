Los juegos PS Plus que llegan en febrero 2025: cuáles son.

PlayStation vuelve a ser el centro de atención en el mundo gamer. La compañía japonesa ha sorprendido a su comunidad con un nuevo State of Play, donde reveló detalles inéditos sobre los próximos títulos que llegarán a PS5 en los próximos meses. Sin embargo, dentro de este evento también hubo espacio para una de sus tradiciones más esperadas: la actualización mensual del catálogo de PS Plus Extra y Premium.

En febrero de 2025, los suscriptores del servicio podrán disfrutar de una selección variada de juegos que abarcan diferentes géneros, desde RPG hasta acción y aventuras. En total, son 9 nuevas entregas que se sumarán a la plataforma, con opciones tanto para PS4 como para PS5. Además, PlayStation ha confirmado que en los próximos meses llegarán otros títulos adicionales en primavera y verano.

¿Cuáles son los juegos de PS Plus en febrero 2025?

La actualización de PS Plus Extra y Premium estará disponible a partir del 18 de febrero de 2025, momento en el que los jugadores podrán acceder a los siguientes juegos:

PS Plus tiene pensado grandes estrenos de videojuegos para febrero 2025.

Novedades de PS Plus Extra en febrero de 2025

TopSpin 2K25 (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Star Wars Jedi: Survivor (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Lost Records: Bloom & Rage. Tape 1 (PS5).

(PS5). SaGa Frontier Remastered (PS4).

(PS4). Somerville (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Tin Hearts (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Mordhau (PS4, PS5).

Novedades de PS Plus Premium en febrero de 2025

Patapon 3 (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Dropship: United Peace Force (PS4, PS5).

Pero las sorpresas no terminan ahí. PlayStation también adelantó otros juegos que estarán llegando a PS Plus en 2025 en distintas fechas. A continuación te los compartimos:

Blue Prince: disponible en primavera.

disponible en primavera. Abiotic Factor: disponible en verano.

disponible en verano. Armored Core, Armored Core: Project Phantasma y Armored Core: Master of Arena: sin fecha confirmada.

Con esta nueva selección, PS Plus continúa expandiendo su catálogo con opciones para todos los gustos. Desde experiencias de rol y acción hasta títulos clásicos, la propuesta de PlayStation sigue consolidándose como una de las mejores opciones para los jugadores de PS4 y PS5.

¿Cómo crear una cuenta en PS Plus?

Si todavía no tenés PS Plus y no querés perderte de los estrenos que habrán en el catálogo en febrero 2025, a continuación te contamos cómo crear una cuenta: