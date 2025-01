Juegos gratis de PS Plus en febrero 2025: el catálogo completo de este mes

Sony reveló los juegos gratuitos de PlayStation Plus para febrero de 2025.

Sony reveló los juegos gratuitos de PlayStation Plus para febrero de 2025. Los nuevos títulos reemplazarán a Suicide Squad: Kill the Justice League, Need for Speed Hot Pursuit Remastered y The Stanley Parable: Ultra Deluxe, que estarán disponibles hasta el 4 de febrero. Así que, si todavía no los has descargado, aprovechá antes de que desaparezcan.

Cada mes, PS Plus renueva su selección de juegos gratuitos y ajusta su catálogo en los niveles Extra y Premium. Estas rotaciones permiten descubrir nuevas experiencias y, al mismo tiempo, destacan la importancia de aprovechar al máximo los títulos disponibles antes de que dejen el servicio.

Si aún no sos suscriptor de PlayStation Plus, este puede ser un buen momento para unirte y acceder a una amplia selección de juegos en PS4 y PS5. Recordá revisar las actualizaciones mensuales para no perderte ninguna novedad en el servicio.

Juegos gratis de PlayStation Plus en febrero de 2025

A partir del 4 de febrero, los suscriptores de cualquier nivel de PlayStation Plus podrán reclamar los siguientes juegos:

Payday 3 (PS5).

(PS5). High on Life (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Pac-Man World Re-Pac (PS4, PS5).

Estos títulos estarán disponibles hasta el 4 de marzo, por lo que tendrás varias semanas para agregarlos a tu biblioteca y disfrutarlos sin costo adicional mientras tengas una suscripción activa a PlayStation Plus.

Juegos que abandonan PlayStation Plus Extra y Premium en febrero de 2025

Como es habitual, algunos juegos dejarán el catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium este mes. El próximo 19 de febrero, estos siete títulos serán eliminados del servicio:

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (PS5).

(PS5). Tales of Arise (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Outriders (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Scarlet Nexus (PS4, PS5).

(PS4, PS5). Tales of Zestiria (PS4).

(PS4). Tales of Symphonia Remastered (PS4).

(PS4). Tales of Vesperia: Definitive Edition (PS4).

Si alguno de estos juegos está en tu lista de pendientes, este es el momento ideal para jugarlos antes de que sean retirados. Una vez eliminados del catálogo, solo podrás seguir disfrutarlos si los comprás por separado.

Cómo tener una cuenta en PlayStation Plus

Si aún no eres suscriptor de PlayStation Plus, aquí te explicamos cómo obtener una cuenta y empezar a disfrutar de los beneficios del servicio:

Creá una cuenta de PlayStation Network (PSN)

Entrá playstation.com o accede desde tu consola PlayStation.

Seleccioná “Crear cuenta” y sigue las instrucciones para registrar tu correo, fecha de nacimiento y otros datos.

Accedé a PlayStation Store

Iniciá sesión en tu PS5, PS4 o en la web de PlayStation Store.

Entrá en la sección de PlayStation Plus.

Elegí un plan de suscripción

Essential: acceso a juegos mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos.

acceso a juegos mensuales, multijugador online y descuentos exclusivos. Extra: incluye el catálogo de juegos de PS4 y PS5.

incluye el catálogo de juegos de PS4 y PS5. Premium: conseguí juegos clásicos y streaming en la nube.

PlayStation Plus.

Completá el pago

Usá tarjeta de crédito, PayPal o tarjetas de prepago de PlayStation Store.

Una vez activada tu suscripción, podrás descargar los juegos gratis del mes y acceder a los servicios exclusivos de PlayStation Plus.