League of Legends comienza el 2026 con su temporada 1: todo lo que hay que saber

El inicio de 2026 marca un nuevo capítulo para League of Legends. Con la llegada de la versión 26.01, el juego da comienzo a su primera temporada del año bajo la temática “Por Demacia”, un enfoque que atraviesa desde la estética del mapa hasta cambios profundos en los sistemas de juego.

El objetivo declarado es claro: partidas más ágiles, roles con mayor impacto, menos fatiga por objetivos y una experiencia más satisfactoria tanto para jugadores casuales como competitivos.

Cambios clave en la jugabilidad

Uno de los ejes de la Temporada 1 está en los ajustes de ritmo. La selección de campeones es más rápida y los primeros súbditos y campamentos de jungla aparecen antes, lo que acelera el arranque de las partidas. También se actualizaron las misiones de rol, que ahora otorgan recompensas específicas según la posición: desde botas de nivel tres gratuitas hasta más oro o ranuras adicionales de objetos, reforzando la identidad de cada rol dentro del equipo.

A esto se suman nuevas mecánicas del mapa, como Luxfeéricas y Cristavides, y mejoras en modos como Partida Casual y Clasificatoria. Además, ARAM: Caos seguirá disponible por más tiempo y recibirá una actualización importante más adelante en la temporada.

Demacia como eje narrativo y de contenido

La influencia de Demacia se traslada a la Grieta del Invocador, con torres de petricita, detalles dorados y un rediseño visual que refuerza la narrativa. En el Acto 2 llegará una de las novedades más esperadas: la actualización de Shyvana, con nuevos efectos visuales y ajustes moderados en su kit.

También debuta el metajuego Demacia Legado, que permitirá a los jugadores acompañar la evolución del reino a lo largo de la temporada mediante actualizaciones periódicas.

Aspectos, comportamiento y eSports en 2026

La temporada trae una gran cantidad de nuevos aspectos, incluidos Academia de Combate, líneas temáticas especiales, aspectos Prestigiosos y el aspecto Victorioso de Braum, accesible para quienes jueguen clasificatorias.

En paralelo, se implementarán mejoras en comportamiento de jugadores, como sistemas para detectar y cancelar salas con manipulación y ajustes en la selección de campeones para reducir experiencias negativas.

En eSports, 2026 arranca con cambios importantes: el First Stand se disputará en marzo en São Paulo, el MSI llegará a Corea del Sur y el Worlds 2026 volverá a Estados Unidos. Todo forma parte de una temporada que busca renovar la experiencia competitiva sin perder la esencia del juego desarrollado por Riot Games.