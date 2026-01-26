Epic Games llega a Android: cómo aprovechar la app en 5 pasos

La nueva app Epic Games no reemplaza ni compite con Epic Games Store.

Epic Games lanzó a nivel mundial una nueva aplicación móvil oficial que ya está disponible tanto en Android (Play Store) como en iPhone (App Store). Aunque muchos usuarios podrían pensar que se trata de una plataforma para jugar títulos como Fortnite desde el celular, la app tiene otro objetivo: mejorar la comunicación entre jugadores y reforzar la seguridad de las cuentas.

Este punto es clave para evitar confusiones. La nueva app Epic Games no reemplaza ni compite con Epic Games Store, la plataforma de compra y descarga de videojuegos. En cambio, funciona como una herramienta complementaria pensada para quienes ya forman parte del ecosistema de la compañía.

Qué funciones trae la nueva app de Epic Games

La aplicación incorpora herramientas centradas en dos ejes principales: comunicación y seguridad.

Entre las funciones más destacadas se encuentra el chat de texto multiplataforma, que permite enviar mensajes privados o crear grupos con amigos sin importar si están conectados desde una PC, consola o dispositivo móvil. Esto facilita desde coordinar partidas de Fortnite hasta organizar torneos o mantener el contacto con otros jugadores sin depender de apps externas. Todo queda integrado en la cuenta de Epic Games.

En materia de seguridad, la app incluye Epic Authenticator, el sistema de autenticación en dos pasos (2FA). Al activarlo, cada intento de inicio de sesión desde un nuevo dispositivo requiere un código temporal además de la contraseña. De esta forma, se protegen compras, datos personales y progresos en los juegos, incluso si alguien conoce la clave principal.

Cómo funciona la app Epic Games

Para usarla, el usuario puede crear una cuenta nueva o vincular una ya existente. Una vez dentro, solo hace falta agregar amigos para empezar a chatear. La activación del 2FA se realiza desde la app mediante una verificación por correo electrónico y queda habilitada para todos los accesos futuros.

Así, si intentás iniciar sesión desde otra consola, como PlayStation o Xbox, se solicitará el código adicional generado en el celular.

Epic Games vs. Epic Games Store: la diferencia clave

La confusión entre ambas aplicaciones es común. Epic Games está enfocada en la comunicación y la seguridad de la cuenta. Epic Games Store, en cambio, funciona como un marketplace: permite buscar, comprar, descargar y jugar videojuegos. Esta última no se descarga desde las tiendas de apps, sino directamente desde el sitio oficial de Epic Games.

Cómo canjear un código en Epic Games

Para canjear un código sin errores, el proceso es simple:

Abrir Epic Games desde la computadora. Iniciar sesión con la cuenta personal. Hacer clic en el nombre de usuario (arriba a la derecha). Seleccionar Canjear código. Ingresar el código y confirmar.

Si todo sale bien, el contenido quedará disponible automáticamente en la biblioteca del usuario.