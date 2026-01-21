Epic Games regala Fall Guys: cómo descargarlo

Conseguir el juego es sencillo y no necesitás realizar ningún pago.

Fall Guys se convirtió en uno de los juegos multijugador más populares de los últimos años gracias a su propuesta simple, caótica y muy divertida. Se trata de un battle royale de plataformas en el que hasta 60 jugadores compiten en rondas llenas de obstáculos, pruebas de habilidad y minijuegos, con un único objetivo: llegar a la final y quedarse con la corona. La buena noticia es que se puede descargar gratis desde Epic Games Store, tanto en PC como en consolas.

Desde que pasó al modelo free-to-play, Fall Guys amplió enormemente su base de jugadores y se consolidó como una opción ideal para jugar con amigos o en partidas rápidas. No hace falta tener una PC potente y su estética colorida, junto con controles sencillos, lo hacen accesible para todo tipo de jugadores. Además, recibe temporadas y eventos especiales de forma constante, lo que mantiene la experiencia siempre fresca.

¿De qué se trata Fall Guys?

Fall Guys es un juego online desarrollado por Mediatonic en el que controlás a un personaje con forma de poroto que participa en competencias multitudinarias. Cada partida está compuesta por varias rondas eliminatorias: carreras con obstáculos, juegos por equipos, desafíos de supervivencia y finales donde solo uno gana.

A diferencia de otros battle royale, acá no hay armas ni violencia. Todo gira en torno al timing, los reflejos y, muchas veces, la suerte. Las partidas son cortas, dinámicas y perfectas para sesiones casuales. Además, el sistema de personalización permite desbloquear skins, gestos y accesorios, muchos de ellos inspirados en franquicias famosas.

Cómo descargar Fall Guys gratis en Epic Games Store

Para jugar Fall Guys en PC de manera gratuita, solo necesitás una cuenta en Epic Games. El proceso es simple y rápido:

Entrá a la Epic Games Store desde tu navegador o descargá el launcher oficial. Iniciá sesión con tu cuenta de Epic Games (o creá una si no tenés). Buscá Fall Guys en la tienda usando el buscador. Hacé clic en “Obtener” y confirmá la compra (el precio será $0). Descargá el juego desde tu biblioteca y listo, ya podés jugar.

Fall Guys también está disponible gratis en PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, con progreso cruzado entre plataformas.

En resumen, si buscás un juego divertido, competitivo y gratuito, Fall Guys sigue siendo una de las mejores opciones en 2026. Ideal para pasar un rato, reírse de las caídas y competir sin tomarse todo tan en serio.