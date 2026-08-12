EXCUSIVA-Los movimientos de Google que dieron lugar a su gran reorganización en el ámbito de la IA

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el icono de la aplicación Gemini

El cofundador de Google Sergey Brin ha instado en los últimos meses al personal clave del área ‌de inteligencia artificial a apostar ‌por el modelo Gemini de la empresa, en momentos en que su matriz, Alphabet, busca reducir la distancia con sus rivales, dijeron a Reuters dos personas al tanto de sus declaraciones.

Mientras Anthropic se adelantaba con una presentación preliminar de su potente modelo Claude Mythos, Brin se dirigió a cientos de empleados en una reunión abierta ​celebrada en abril, ⁠instando al laboratorio de IA de la empresa, Google DeepMind, a ‌acelerar el ritmo, afirmó una de las fuentes ⁠bajo condición de anonimato.

Gemini superó brevemente a ⁠sus competidores en noviembre, pero las nuevas actualizaciones de Anthropic y OpenAI lo dejaron de nuevo por detrás.

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Para agosto, Google había retrasado dos ⁠meses el lanzamiento de la nueva versión insignia, tras ​pruebas internas que mostraron que su rendimiento no ‌alcanzaba a sus rivales en áreas ‌como la programación, según una de las fuentes y otra ⁠persona familiarizada con el asunto.

El 5 de agosto, el gigante tecnológico de Mountain View, California, anunció una profunda reorganización de la dirección de su división de IA Google DeepMind, en la que su ​director, Demis ‌Hassabis, cedió el puesto a su adjunto, Koray Kavukcuoglu.

Hassabis pasó a ocupar la presidencia, con menos obligaciones de gestión. Al mismo tiempo, los dos codirectores técnicos originales de Gemini dimitieron para cofundar un emprendimiento.

Aunque algunos expertos se preguntan si ⁠Google está abandonando la carrera por los modelos, entrevistas realizadas a siete personas conocedoras de los esfuerzos de desarrollo de Gemini muestran que la estrategia de comercialización de Alphabet y la reorganización están ligadas al esfuerzo por alcanzar la supremacía.

Los cambios suponen una mayor erosión de la autonomía de DeepMind, que Google ha ido mermando desde que compró el ‌laboratorio con sede en Londres en 2014, en un esfuerzo continuo por hacer que su IA impulse una mayor parte de su software y genere más ingresos.

La reorganización de Alphabet incluyó la revelación, durante una reunión general celebrada el 6 de agosto, de que algunos equipos ‌se estaban trasladando de DeepMind a la estructura corporativa de Google, indicaron dos fuentes.

Los detalles de la reunión interna y las declaraciones de Brin no ‌se habían hecho ⁠públicos hasta ahora. Otros medios habían informado antes sobre reorganizaciones aún no definitivas y sobre la apuesta ​de Brin por la programación.

Google se negó a responder a las consultas de Reuters sobre la reciente implicación de Brin, los cambios estructurales de DeepMind y las preocupaciones del personal.

(Editado en español por Carlos Serrano)