"Truman Show Scam": la nueva estafa financiera con IA

Este fraude crea un ecosistema falso completo alrededor de la víctima.

Hay un nuevo tipo de fraude financiero que marca un salto preocupante en la evolución de las estafas digitales. Bautizado como “Truman Show Scam”, este esquema está activo desde octubre de 2025 y se apoya casi por completo en inteligencia artificial para construir una realidad falsa alrededor de la víctima. A diferencia de los fraudes clásicos basados en malware, acá el principal vector de ataque es la confianza, manipulada de forma sostenida y creíble.

Según la firma de ciberseguridad Check Point Research, el engaño no se limita a un mensaje aislado o a un link malicioso, sino que crea un ecosistema completo: personas, conversaciones, ganancias y plataformas que parecen legítimas, pero no existen fuera de la estafa. El resultado puede ser devastador: pérdida de dinero, robo de identidad y una exposición prolongada a nuevas extorsiones o fraudes.

Cómo funciona el “Truman Show Scam”

El primer contacto suele llegar por SMS, mensajes directos o anuncios falsos que suplantan a bancos o entidades financieras. A partir de ahí, la víctima es invitada a grupos privados de WhatsApp o Telegram, donde la desconfianza inicial se diluye rápidamente.

Dentro de estos espacios aparece una comunidad de inversión completamente sintética. Supuestos expertos —generados por IA— y perfiles falsos interactúan de manera natural, comparten análisis de mercado, muestran ganancias diarias y validan constantemente la oportunidad. Todo está diseñado para generar prueba social y reforzar la sensación de legitimidad.

El paso final es la descarga de una app llamada OPCOPRO, disponible incluso en tiendas oficiales. Aunque parece una aplicación de trading real, no ejecuta operaciones genuinas: solo muestra balances y transacciones simuladas mientras recolecta datos sensibles y canaliza depósitos mediante transferencias bancarias o criptomonedas.

Un fraude escalable y cada vez más peligroso

Check Point advierte que la IA permite conversaciones multilingües, perfiles consistentes y manipulación emocional automatizada, lo que convierte este fraude en un sistema industrializado. Si bien apunta primero a individuos, también puede escalar a empresas a través del robo de identidad, la presión sobre empleados o el acceso indirecto a sistemas internos.

Parece una aplicación de trading real, pero no ejecuta operaciones genuinas.

Recomendaciones clave

Para usuarios : desconfiar de ofertas de inversión no solicitadas, verificar siempre con reguladores oficiales y no subir documentos personales a plataformas desconocidas.

Para empresas: analizar aplicaciones financieras que usen WebView, monitorear dominios asociados a ecosistemas de apps y reforzar los canales internos de soporte ante fraudes.

Para Check Point Research, no se trata de phishing tradicional, sino de una realidad digital artificial creada con IA para manipular la confianza a largo plazo. En un contexto donde incluso la confianza puede automatizarse, las defensas también necesitan evolucionar y mirar más allá de los indicadores clásicos.