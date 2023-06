¿Quieres que la ropa quede como nueva pero no tienes tanto espacio? Compra una lavadora-secadora

La industria de los electrodomésticos crece constantemente, y buena prueba de ello son las invenciones que llevan adelante las marcas para satisfacer las necesidades de un número cada vez mayor de seguidores. No sólo se preocupan por agregar simples funciones, sino también por integrar sistemas enteros que terminan convirtiendo un producto simple en un “2 en 1”, con todas las ventajas que eso implica.

Si estás buscando ahorrar espacio y el dinero que invertirías en ambos electrodomésticos por separado, acá te hablaremos en detalle de la famosa “lavaseca”, el sistema más útil cuando se habla de lavar la ropa y secarla sin tener que extraerla en medio del proceso.

Lo mejor de las lavadoras-secadoras

Con una lavaseca Samsung aseguras de combinar ambos electrodomésticos en uno sólo y, como si eso fuera poco, el prestigio de la marca garantiza calidad a lo largo del tiempo. Como ocupan poco lugar, son ideales para espacios pequeños o departamentos de pocos ambientes. La conveniencia de adquirir dicho producto es total, pues no hará falta agarrar el pesado cúmulo de ropa para llevarla de un aparato al otro. La cargarás, elegirás el ciclo pertinente y la máquina hará todo por ti.

Al no esperar a que las prendas se sequen por separado, una lavaseca LG te ahorrará un poco de tiempo diario que, al año, son muchas horas menos de trabajo. Lavarás y secarás la indumentaria en la misma carga, obteniendo un resultado de calidad en poco tiempo. A su vez, la eficiencia energética también ahorra una suma interesante a fin de mes, siendo los sensores de humedad un punto central en muchos de estos equipos. Dichos sensores ajustan automáticamente el tiempo de secado y reducen el consumo de recursos.

La ropa se seca de manera suave porque se evitan los movimientos bruscos que hacemos al sacarla de un lado para llevarla a otro. Así, una lavadora secadora fomenta la prolongación de la vida útil y hace que la apariencia sea perfecta por más tiempo.

Funcionamiento

Con respecto al funcionamiento, una lavadora y secadora opera en varias etapas para conseguir un buen resultado. Lo primero es, lógicamente, cargar las prendas en el tambor del equipo. Es clave no pasarse de la capacidad máxima sugerida siempre que quieras que todo salga bien. Después habrá que seleccionar el programa, que puede ser lavado rápido, delicado, para ropa de cama, etc. Las modernas traen varios sistemas distintos dependiendo del tejido y qué tan sucio esté.

Una vez hecho lo anterior, tocará sumarle el detergente y otros aditivos, como podría ser el suavizante de telas. Cada lava seca trae sus instrucciones de dosificación para que el lavado salga perfecto. Al haber establecido el programa y agregado los productos, será momento de comenzar el ciclo de lavado, que puede incluir remojo, agitación, enjuague y centrifugado. En esta etapa es cuando el tambor gira para remover la suciedad y sus residuos.

Ni bien concluya el lavado, automáticamente comienza el secado. Variará según el modelo y configuraciones establecidas en la lavaseca, ya que algunas usan calor mientras que otras recurren a aire frío (ciertos modelos combinan ambos métodos). Algunas máquinas son capaces de ofrecer secado rápido o delicado, siendo este último perfecto para telas que necesiten un tratamiento diferente.

Cuando todo lo anterior terminó, se puede decir que el ciclo finalizó satisfactoriamente. La lavadora secadora emitirá una señal sonora para que sepas que la ropa está lista para ser retirada, doblada y guardada. Recuerda extraerla inmediatamente si no quieres que se generen arrugas.

Tecnología

El apartado tecnológico de una lavadora y secadora es fundamental, porque estamos hablando de las posibilidades que brindará al momento de elegir el programa, su nivel de ahorro energético, y muchas cosas más. Hay modelos con carga automática que detectan y ajustan la cantidad de agua y detergente en base a los kg. puestos en su interior. Ahorra tiempo, esfuerzo y contribuye al uso eficiente de los recursos.

Muchas lava seca Samsung vienen con pantalla táctil y control intuitivo que sirve para elegir mejor el programa, configurar muchas de las opciones e incluso hasta monitorear el ciclo completo. La conectividad Wi-Fi viene integrada, pudiendo controlarlo todo desde el propio smartphone. También podrían incluir sensores de carga, algo de lo que hablamos en detalle más arriba.

Los programas especializados de una lava seca moderna facilitan la obtención de resultados perfectos. Invirtiendo una suma extra, podrías hacerte con un electrodoméstico capaz de lavar y secar rápido, a vapor, encargarse de las prendas delicadas, dejar la ropa deportiva como nueva, ahorrar mediante un lavado ecológico, y muchas cosas más. Dichos sistemas garantizan el cuidado de la indumentaria disminuyendo notablemente el riesgo de que se dañe.

Funciones

Comprando una lavadora secadora Samsung tendrás la facilidad de usar la función Eco Drum Clean o Eco Drum Clean+, que sirve para eliminar el moho/suciedad acumulado en el interior del tambor. Mejorará por completo la higiene, evitará el deterioro prematuro y alargará la vida útil del equipo. Las funciones de vapor refrescarán, desinfectarán y hasta desarrugarán las prendas sin que haga falta lavarlas al 100%. Como el vapor penetra en cada fibra de la ropa, eliminará olores y la suavizará.

Una lava seca LG, Samsung o de cualquier otra marca estará enfocada en la eficiencia energética. La certificación Energy Star garantiza el cumplimento de exigentes estándares de reducción de consumo energético.

Cuidado y mantenimiento

Para que la máquina dure bastante tiempo, es estrictamente necesario prestarle la correspondiente atención a su mantenimiento. En caso de que justo ese modelo de lavaseca LG 12kg no venga con autolavado, habrá que limpiar el tambor después de cada ciclo para destruir cualquier residuo de detergente o pelusas que estén dando vueltas. El proceso es sencillo, pues bastará con usar un paño húmedo. Limpia los componentes exteriores y gomas de sellado.

Los filtros de una Samsung lavaseca se encargan de retener pelusas y desechos varios durante el proceso de lavado. Limpialos cada poco tiempo para que el flujo de agua y aire sea perfecto. Si no sabes cómo hacerlo, consulta el manual. Por su parte, las gomas de sellado tendrán que estar siempre impolutas porque, de lo contrario, acumularán moho y feos olores. Utiliza un paño húmedo y sécalas rápidamente.

En caso de que sobrecargues la lavadora secadora LG, esta te dará un mensaje de error indicando que hay más ropa de la que debería. Si haces caso omiso, la calidad general del ciclo será peor y dañarás tanto el motor como los componentes internos. Recuerda verificar cada pocos meses el estado de las mangueras y conexiones eléctricas, algo fundamental si no deseas padecer fugas o problemas más serios. En caso de encontrar alguna falla, contrata a un especialista.

Si tienes dudas sobre su mantenimiento, en Instagram está el perfil de Néstor (@soyamodecasa). Este diseñador argentino les cuenta a sus más de 780 mil seguidores cómo mantener limpio el lavarropas y la casa en general.

Recomendaciones del fabricante

Nadie sabe más de una lavaseca Samsung que la propia Samsung. Por eso, no uses más detergente del indicado en el manual, ya que una cantidad excesiva causará acumulación de residuos y afectará el rendimiento del aparato. No todos los detergentes son iguales, de manera que deberás adquirir aquel diseñado para esta clase de electrodoméstico.

Es fundamental que, antes de usar la lava seca LG o de cualquier otra empresa, hayas leído bien el manual y sus instrucciones. Estas variarán según el modelo o fabricante, obligándote a hacer o dejar de hacer cosas que habías normalizado.

Guía de compra

Ahora que hemos hablado en detalle de su mantenimiento, funcionamiento, y más, toca hacer especial énfasis en lo que deberás tener en cuenta al invertir tu dinero. Lo primero es, lógicamente, evaluar el espacio disponible en el hogar. Tomá las medidas de la lavadora secadora Samsung para saber si el ancho, alto y profundidad se ajusta al ambiente. Recuerda que son más grandes que lavadoras/secadoras individuales.

La capacidad de carga es fundamental, y su elección variará según la cantidad de integrantes del grupo familiar. En caso de ser 2 personas, será suficiente con una de 8kg, pero si son 4 o más, es necesario que inviertas en una linda lavaseca LG 12 kg para no tener que andar sacando y poniendo prendas a cada rato. Observa su eficiencia energética si te interesa el medioambiente o planeás ahorrar una suma interesante a fin de mes.

Cuando te hayas topado con la lavaseca LG presuntamente ideal, consulta la cantidad de programas y funciones que incluye. Es la mejor manera de saber si cumplirá con tus exigencias o posiblemente sea una mala compra. En caso de ser moderna, probablemente traiga sistemas rápidos, para ropa de cama, prendas delicadas, etc. Funciones extra como lavado a vapor o conexión a internet aportarán su cuota de confort diario.

Investiga sobre las marcas más confiables del mercado, como podría ser una lava seca Samsung o LG. Si tienes el dinero extra, podrías contratar una garantía extendida por varios años con el fin de que el fabricante se responsabilice en caso de que surja algún problema y deba ser solucionado. Define criteriosamente el presupuesto y busca opciones dentro de ese rango, lo que te obligará a comparar entre modelos y tiendas esperando encontrar el mejor electrodoméstico calidad-precio. Considera costos a largo plazo, mantenimiento, consumo, etc.

Reseñas

Las reseñas constituyen un apartado fundamental tanto en esta clase de productos como en todo el resto en general. Busca opiniones en diversos foros para saber si la calidad obtenida es buena, qué tan eficaz es la Samsung lavaseca a la hora de quitar manchas, secar, suavizar la ropa tras el ciclo, etc. Si bien ciertos modelos traen tecnología anti ruido y sistemas de amortiguación, muchos otros no, y es una información que deberías conocer antes de invertir.

Consejos para mejorar el rendimiento

Si quieres que el rendimiento sea inmejorable, será necesario que consideres una serie de cosas. Lo primero será clasificar la ropa antes de efectuar la carga. Divídela por color y tipo de tela, lavando tonos similares con el fin de que la lavadora secadora LG no destiña y le termines echando la culpa cuando en realidad fue tu responsabilidad. Separa la ropa delicada para que no se dañe en medio del ciclo.

Evita a toda costa dejar ropa húmeda en la máquina cuando haya concluido el proceso de lavado. Hacerlo causará malos olores dentro de la lava seca LG y las prendas se arrugarán notablemente. Si olvidaste configurar el secado, entonces deberás hacerlo a la vieja usanza con la mayor velocidad posible. Recuerda leer y releer las instrucciones del manual porque allí te explicará qué tipo de detergente deberías usar y la cantidad ideal.

Marcas más confiables Samsung

El paso del tiempo y las buenas decisiones tomadas por sus directivos hicieron que Samsung sea un líder del sector tecnológico, lo que por supuesto incluye el mercado de lavadoras y secadoras. A su vez, el marcado enfoque innovador logró la implementación de tecnología de punta, como el motor Digital Inverter (silencioso y duradero) o el sistema EcoBubble (burbujas de aire que penetran el tejido y elimina suciedad).

La calidad de construcción de sus equipos es muy buena, garantizando longevidad y rendimiento durante muchos años. Si bien puede que sus modelos no sean los más económicos, eso se debe a que te estarás haciendo con una herramienta perfecta para mantener la ropa como nueva.

LG

Otra líder del sector es LG, que, al igual que Samsung, supo mantenerse por encima de la competencia y ganar prestigio año tras año. Sus equipos traen programas de lavado especial, secado personalizable, controles intuitivos y pantallas táctiles que facilitan el uso a personas de casi cualquier rango etario. La tecnología TurboWash usa potentes chorros de agua y movimiento del tambor mejorados, e incluso están integrando inteligencia artificial que da un control más eficiente de los lavados y secados.

Por este motivo, recomendamos que tengas muy en cuenta las sugerencias de mantenimiento aquí detalladas y la guía de compra. Además, comprando un electrodoméstico LG o Samsung estarás tranquilo sabiendo que durará muchos años.