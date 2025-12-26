Chau aire acondicionado: cuál es la tecnología 80% más ecológica

Un artefacto promete menos consumo eléctrico, menor impacto ambiental y un confort similar.

Gracias a los avances en climatización eficiente, empiezan a aparecer alternativas al aire acondicionado tradicional que prometen menos consumo eléctrico, menor impacto ambiental y un confort similar. Una de las más llamativas es Caeli One, un dispositivo desarrollado en Europa que asegura reducir hasta un 80% el gasto energético frente a los equipos convencionales, sin usar gases refrigerantes ni compresores.

En un contexto donde el uso del aire acondicionado dispara la demanda eléctrica durante el verano —y las tarifas no paran de subir—, este tipo de soluciones despiertan interés. Caeli One se presenta como una opción de refrigeración doméstica sostenible, pensada para hogares que buscan ahorrar energía sin resignar frescura.

Cómo funciona Caeli One

A diferencia de los aires acondicionados clásicos, este sistema utiliza un proceso adiabático, basado en la evaporación del agua. El aire caliente del ambiente pasa a través de un circuito húmedo y, al evaporarse el agua, se absorbe el calor y se expulsa al exterior.

Según la empresa desarrolladora, por cada vatio de electricidad consumido, el equipo puede generar hasta 16 vatios de refrigeración, lo que se traduce en una eficiencia operativa hasta cinco veces superior a la de un aire acondicionado tradicional.

Otro dato clave es el consumo hídrico: durante cuatro meses de uso continuo, utiliza alrededor de un metro cúbico de agua, un volumen equivalente a unas quince duchas, muy por debajo del consumo anual promedio por persona en países europeos.

Un sistema sin gases refrigerantes y con menor impacto ambiental

Caeli One prescinde por completo de los gases de efecto invernadero que usan los equipos tradicionales. Al no contar con compresores, reduce tanto la huella de carbono como el consumo eléctrico, lo que impacta directamente en la factura de luz.

La instalación tampoco es compleja: requiere una toma eléctrica de 230 V, una conexión de agua mediante un tubo fino y la colocación de dos cartuchos en una pared exterior. Según el fabricante, un plomero puede realizar el trabajo sin mayores complicaciones.

Limitaciones a tener en cuenta antes de elegir este sistema

No todo es perfecto. Su rendimiento depende en gran medida de la humedad ambiental: en zonas muy húmedas, la capacidad de enfriamiento puede disminuir y acercarse —o incluso quedar por debajo— de la de un aire acondicionado convencional.

Además, necesita un suministro constante de agua, mantenimiento periódico para evitar acumulación de minerales y no ofrece el mismo nivel de control preciso de temperatura que los sistemas tradicionales. Tampoco es la mejor opción para ambientes muy grandes o para quienes buscan espacios completamente secos.

Tips para ahorrar energía si usás aire acondicionado tradicional

Si seguís usando un equipo clásico, estos consejos ayudan a reducir el consumo:

Ajustar la temperatura entre 23°C y 25°C

Usar temporizador para evitar horas innecesarias de uso

Limpiar filtros con frecuencia

Sellar puertas y ventanas para evitar fugas de aire frío

Ignorar estas pautas no solo encarece la factura, sino que también puede generar malos olores y problemas de salud en el hogar.