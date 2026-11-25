La transmisión comenzará a las 21 horas de Argentina.

Los LAGS Awards 2026 anunciaron la lista de nominados para su primera edición, una nueva premiación que busca reconocer el talento de la industria de los videojuegos en América Latina. La ceremonia se realizará el martes 8 de diciembre de 2026, en colaboración con The Game Awards, y distinguirá a los títulos más destacados de la región en 18 categorías.

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El evento tendrá una duración de dos horas y contará con más de 30 tráilers exclusivos, incluidos 10 estrenos mundiales, anuncios de fechas de lanzamiento y nuevas muestras de jugabilidad. Además, permitirá conocer algunos de los proyectos que llegarán durante 2027 y los próximos años.

Todos los nominados a los LAGS Awards 2026

Entre los principales reconocimientos se encuentra el de Latin American Game of the Year, que reúne a ocho candidatos: Colorbound, Desktop Explorer, Dunjungle, Go Slimey Go!, Subversive Memories, Tenebris Somnia, The Posthumous Investigation y Vultures - scavengers of death.

La premiación también contempla categorías vinculadas con distintos aspectos del desarrollo. En Excellence in Gameplay competirán Colorbound, Dunjungle, Go Slimey Go!, Tenebris Somnia y Vultures. Por su parte, en dirección artística aparecen Block Block Block, Deep Dish Dungeon, Desktop Explorer, Kernel Hearts y Tenebris Somnia.

Otras categorías destacadas son Excellence in Narrative, Excellence in Sound Design, Excellence in Score, Excellence in Accessibility y Excellence in Latin American Identity. Esta última reconoce a BRAZILIAN DRUG DEALER BEFORE 4, Capote, Colorbound, Glory Hunters, Pancito Merge y The Posthumous Investigation.

El premio al mejor juego del año que reúne a ocho candidatos.

También habrá premios para mejor juego independiente, mejor desarrollo en solitario, mejor videojuego liderado por mujeres latinoamericanas, mejor campaña de marketing y mejor demo, entre otros reconocimientos.

Cuándo y dónde ver la ceremonia

La transmisión comenzará a las 21 horas de Argentina con una previa de 30 minutos que incluirá invitados especiales, categorías de premiación y 12 tráilers, algunos de ellos con estrenos mundiales. Luego llegará la ceremonia principal, de 90 minutos, durante la cual se conocerán los ganadores y se presentarán nuevos avances y anuncios.

El evento podrá seguirse a través de los canales oficiales de Latin American Games Showcase en Twitch y YouTube. También habrá retransmisiones en The Game Awards, IGN, GameSpot y Bilibili.

David Lucio, fundador de LAGS, explicó que la iniciativa busca mostrar al mundo la creatividad de los estudios latinoamericanos y dar mayor reconocimiento internacional a sus producciones.

La primera edición de los premios cuenta con el respaldo de Raw Fury, New Blood Interactive, 2 Wedges, Halberd Studios, Acclaim Entertainment, Amber Studios y Whitethorn.