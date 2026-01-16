Latinoamérica registró un gran aumento en ciberataques

Los ciberataques ya no son episodios aislados, sino una presión constante sobre organizaciones públicas y privadas. Así lo demuestra el último relevamiento de Check Point Software Technologies, que ubicó a Latinoamérica como la región con mayor aumento de ataques informáticos durante 2025, superando al resto del mundo. El crecimiento del ransomware, sumado a una adopción acelerada —y poco controlada— de herramientas de inteligencia artificial, configura un escenario complejo de cara a 2026.

Latinoamérica, la región más afectada en crecimiento

Según las Estadísticas Globales de Ciberataques de diciembre de 2025, las organizaciones de la región registraron un promedio de 3.065 ciberataques por semana, lo que representa un incremento interanual del 26%, la tasa más alta a nivel mundial. A modo de comparación, el promedio global fue de 2.027 ataques semanales por organización.

Este aumento se explica, en parte, por la rápida digitalización de empresas e instituciones, combinada con niveles desiguales de madurez en seguridad informática, lo que convierte a la región en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

El ransomware sigue dominando el escenario

El ransomware fue nuevamente la amenaza más disruptiva. Solo en diciembre se reportaron 945 incidentes públicos, un 60% más que en el mismo mes de 2024. Aunque Norteamérica concentró más de la mitad de estos ataques, la expansión del modelo “ransomware como servicio” facilitó su propagación a nuevas regiones, incluida Latinoamérica.

Este tipo de ataques no solo genera pérdidas económicas, sino también interrupciones operativas y extorsión mediante el robo de datos sensibles.

Sectores más atacados y nuevos riesgos con IA

A nivel global, educación, gobierno y organizaciones sin fines de lucro fueron los sectores más golpeados. El educativo encabezó la lista con más de 4.300 ataques semanales por organización, mientras que las ONG registraron uno de los mayores crecimientos interanuales.

En paralelo, el informe advierte sobre un riesgo creciente: el uso empresarial de IA generativa. En diciembre de 2025, el 25% de los avisos generados por estas herramientas contenía información sensible, y el 91% de las organizaciones que las usaban tuvo interacciones de alto riesgo. La falta de controles y gobernanza sobre estas tecnologías expone datos críticos y amplía la superficie de ataque.

Un desafío que se extiende a 2026

Los datos confirman que la región enfrenta un riesgo cibernético estructural, no circunstancial. Fortalecer la prevención, mejorar la gestión del ransomware y establecer reglas claras para el uso de IA serán claves para reducir el impacto de los ciberataques en Latinoamérica durante 2026.