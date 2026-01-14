EXCLUSIVA-Pekín pide a empresas chinas que no utilicen software de ciberseguridad de EEUU e Israel

FOTO DE ARCHIVO: La ilustración muestra la placa base de la computadora

Las ‍autoridades chinas han ordenado a las empresas nacionales que dejen de utilizar ‍el software de ⁠ciberseguridad de una decena de empresas estadounidenses e israelíes por motivos de seguridad nacional, dijeron dos personas al tanto del asunto.

VMware, propiedad de Broadcom , Palo Alto Networks y Fortinet son algunas de las empresas estadounidenses cuyo software de ciberseguridad ha sido prohibido, mientras que Check Point ‌Software Technologies se encuentra entre las ⁠empresas israelíes, dijeron.

Reuters no ⁠pudo determinar cuántas empresas chinas recibieron el aviso, que, según las fuentes, se emitió en ‍los últimos días.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las autoridades chinas expresaron su preocupación por que el ⁠software pudiera recopilar y ‌transmitir información confidencial al extranjero, dijeron las fuentes, que declinaron ser nombradas debido a lo delicado de la situación.

La Administración del Ciberespacio de China —el regulador chino de ‌internet— ‌y el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información no habían respondido a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación. ​Las cuatro empresas tampoco respondieron a las consultas de Reuters.

Mientras Estados Unidos y China luchan por la supremacía tecnológica en un escenario de las crecientes tensiones comerciales y diplomáticas, Pekín ha mostrado su interés por sustituir la ‍tecnología occidental por alternativas nacionales.

Mientras que sus esfuerzos por construir sus sectores de semiconductores e inteligencia artificial han dominado los titulares, también ha tratado de sustituir los equipos informáticos y ​el software de procesamiento de textos occidentales.

Analistas chinos también han afirmado que Pekín está cada ​vez más preocupado por la posibilidad de que los equipos occidentales puedan ser ⁠pirateados por potencias extranjeras.

Con información de Reuters