Samsung Galaxy S25 vs iPhone 17: cuál conviene comprar

El Galaxy S25 apuesta por un diseño refinado, marcos delgados y varios tamaños. La versión base trae pantalla AMOLED de 6,2” con tasa de refresco adaptable de 1 a 120 Hz, brillo máximo de 2.600 nits y resistencia Gorilla Glass Victus 2. En las versiones Ultra, Samsung ofrece pantallas aún más grandes y resolución QHD+.

Por su parte, el iPhone 17 sigue la línea clásica de Apple con cuerpo delgado (sobre todo en la versión Air) y pantalla OLED Super Retina XDR de 120 Hz. Se destaca por la calidad de color y brillo, aunque suele haber menos variedad de tamaños y configuraciones.

Procesador y rendimiento: potencia con IA

Ambos modelos tienen chips de última generación:

Samsung Galaxy S25 : procesador Snapdragon 8 Elite (fabricado en 3 nm), fuerte en IA integrada, multitarea y eficiencia energética. Viene con 12 GB de RAM y variantes de almacenamiento de hasta 1 TB en el Ultra.

iPhone 17: procesador A19 Bionic, con foco en potencia gráfica y tareas de inteligencia artificial. Apple suele optimizar la integración hardware‑software para un rendimiento ágil, aunque no publique siempre la RAM.

Ambos son excelentes para gaming, apps pesadas y trabajo con IA, aunque el iPhone mantiene cierta ventaja en estabilidad y eficiencia gracias a su ecosistema cerrado.

Cámaras y fotografía: ¿qué modelo lidera?

La cámara es clave para muchos usuarios. El Galaxy S25 ofrece un sensor principal de 50 MP, ultra gran angular de 12 MP y teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico (en Ultra, más sensores y mayor zoom). Es ideal para fotografía a larga distancia y versatilidad de lentes.

El iPhone 17 trae sensores de 48 MP para principal y ultra gran angular, además de una frontal mejorada de 18 MP. Apple sigue liderando en video, modo retrato y fotografía nocturna, apoyado por su nuevo procesador y mejoras en software.

Autonomía y carga

En batería, Samsung Galaxy S25 suma capacidad: desde 4.000 mAh en el modelo base hasta 5.000 mAh en los Ultra, con carga rápida e inalámbrica. El iPhone 17 mejora su autonomía respecto a modelos previos, aunque depende mucho del uso y la tasa de refresco, y su carga sigue siendo menos veloz que Samsung.

¿Cuál conviene según tu perfil?

Si buscás personalización, pantalla grande, batería duradera y flexibilidad Android , el Galaxy S25 es tu mejor opción, especialmente en las versiones Ultra o Plus.

Si priorizás estabilidad, ecosistema cerrado, soporte prolongado y cámara para video, el iPhone 17 cumple con creces, sobre todo en su versión Pro o Air para quienes prefieren liviandad.

Ambos ofrecen actualizaciones aseguradas por años y conectividad 5G, WiFi 7 y NFC, por lo que la elección depende más de tus hábitos, presupuesto y preferencias por Android o iOS.

El Galaxy S25 te da variedad y potencia en Android; el iPhone 17, solidez y experiencia de usuario en iOS. Pensá en qué uso le das al teléfono y cuál te convence más para invertir a largo plazo.