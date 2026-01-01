6 formas seguras de darle uso a ese celular que ya no usas

Tarde o temprano todos terminamos con un teléfono celular que ya no usamos: puede ser un modelo antiguo que cambiaste por uno nuevo, o un dispositivo que quedó relegado porque la batería ya no dura como antes.
Antes de pensar en desecharlo o dejarlo olvidado en un cajón, es útil saber que esa tecnología todavía puede tener vida útil en varios escenarios cotidianos. Transformar un celular viejo en una herramienta práctica no solo aprovecha mejor los recursos, sino que también puede ayudarte a simplificar tareas, ahorrar dinero o mejorar la seguridad en tu hogar.
A continuación, repasamos formas seguras y funcionales para reutilizar tu teléfono antiguo sin complicaciones y sin que quede guardado sin uso.
1. Convertí el celular viejo en una cámara de seguridad o monitoreo
Un teléfono que ya no usás puede funcionar como cámara de vigilancia casera. Con aplicaciones específicas de monitoreo o cámaras IP, podés usar el teléfono para:
-
Vigilar el interior de una habitación.
-
Colocarlo en la entrada para monitorear accesos.
-
Hacer videollamadas automáticas ante detección de movimiento.
Solo necesitás conectarlo a WiFi y una app de cámara remota para ver la transmisión desde tu teléfono principal o computadora.
2. Usalo como reproductor de música o multimedia
Si el teléfono aún reproduce audio y video, podés transformarlo en un reproductor multimedia independiente:
-
Conectalo a altavoces o al equipo de sonido del hogar.
-
Descargá música, podcasts o audiolibros.
-
Usalo para mirar series o películas sin agotar la batería de tu dispositivo principal.
Esto es especialmente útil en autos, habitaciones o espacios donde no quieras usar tu celular principal.
3. Transformá el dispositivo en un control remoto inteligente
Muchos teléfonos antiguos pueden funcionar como control remoto universal para dispositivos inteligentes:
-
Controlá la TV o reproductores compatibles vía Bluetooth o WiFi.
-
Administra luces inteligentes, enchufes o termostatos.
-
Usalo como mando para apps de multimedia (por ejemplo, para Spotify, YouTube o Netflix).
Solo necesitás instalar las aplicaciones correspondientes y conectarlo a la misma red local que tus dispositivos.
4. Dalo como dispositivo educativo para niños
Un teléfono viejo con acceso limitado a apps educativas puede ser una herramienta de aprendizaje para niños, siempre con supervisión:
-
Instalá juegos y apps educativas.
-
Activá controles parentales para restringir contenido.
-
Usalo para aprender idiomas, resolver acertijos o actividades interactivas.
Así, el dispositivo se convierte en una herramienta de entretenimiento y desarrollo sin poner en riesgo tus datos personales.
5. Reutilizalo como una cámara web para videollamadas
Muchos teléfonos antiguos tienen cámaras de buena calidad que pueden funcionar como webcam para tu computadora usando aplicaciones de webcam por WiFi o USB. Esto puede mejorar la calidad de tus videollamadas sin necesidad de comprar una cámara adicional.
6. Donalo o reciclalo de forma responsable
Si ninguna de las opciones anteriores se ajusta a tus necesidades, considerá:
-
Donar el dispositivo a organizaciones que lo puedan reutilizar.
-
Reciclarlo en puntos autorizados, donde se gestionan componentes electrónicos de forma segura.
Esto evita la contaminación ambiental y ayuda a reducir desperdicio tecnológico.
Podés darle una nueva vida
Un teléfono celular que ya no usás puede tener múltiples vidas: desde cámara de seguridad hasta reproductor de contenido o herramienta educativa. Reutilizarlo no solo es sostenible y económico, sino también una forma de aprovechar mejor la tecnología que ya tenés. Antes de desechar ese dispositivo, pensá en cómo puede seguir aportando valor en tu día a día.