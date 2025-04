Chau a cambiar de celular cada dos años: así podés evitar el "error"

No obstante, detrás de estas razones se encuentran prácticas de uso cotidiano que aceleraron innecesariamente el envejecimiento de los dispositivos. El uso de cargadores no originales o no certificados, así como dejar que la batería se descargue por completo antes de recargarla, fueron hábitos perjudiciales para la vida útil de los teléfonos, según detalló CertiDeal.

En lugar de considerar la compra de un nuevo dispositivo, es importante evaluar cuidadosamente diferentes factores antes de tomar esa decisión. Restauraciones de fábrica, eliminación de aplicaciones innecesarias o simplemente el reemplazo de la batería pueden devolverle a nuestro teléfono un funcionamiento aceptable.

Todos los consejos para alargar la vida de los celulares