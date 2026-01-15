5 consejos para elegir el mejor celular para el verano

El verano es una de las épocas del año en las que más exigimos al celular. Viajes, salidas al aire libre, días largos fuera de casa y mayor uso de la cámara hacen que no cualquier smartphone esté a la altura. Por eso, elegir un nuevo equipo en esta temporada no debería basarse solo en el precio, sino en qué tan bien responde a situaciones reales como sacar fotos en movimiento, usar mapas durante horas o consumir contenido bajo el sol.

Pensando en este contexto, Infinix, una de las marcas de tecnología móvil con mayor crecimiento en Latinoamérica, compartió una guía práctica con cinco consejos clave para elegir el celular ideal para el verano, poniendo el foco en cámara, batería, pantalla, conectividad y rendimiento general.

5 consejos para elegir un celular en verano

1. Elegir una buena cámara con funciones de IA

El verano se vive y se comparte en fotos y videos. Conviene priorizar celulares con sensores de alta resolución y herramientas de inteligencia artificial que mejoren la iluminación, los retratos y la estabilidad, incluso en movimiento o con mucha luz natural.

2. Priorizar batería grande y carga rápida

Días de playa, rutas largas o excursiones implican menos enchufes disponibles. Una batería de al menos 5.000 mAh, combinada con carga rápida, permite usar el celular durante todo el día sin depender de un cargador.

3. Apostar por pantallas fluidas

Las pantallas con alta tasa de refresco (120 Hz o más) ofrecen una experiencia mucho más fluida al navegar redes sociales, mirar series o jugar. En verano, cuando el consumo de contenido aumenta, este punto marca una diferencia clara.

4. No descuidar la conectividad

Funciones como NFC para pagos, buen rendimiento multitarea y conectividad estable facilitan viajes, compras y traslados. Son detalles que suelen pasarse por alto, pero que en vacaciones se vuelven fundamentales.

5. Elegir tecnología acorde al uso real

No todos necesitan el celular más caro. La clave está en comparar prestaciones dentro de cada segmento y elegir el equipo que ofrezca la mejor relación entre precio y funciones según el uso: fotografía, gaming, trabajo o uso familiar.

Elegir bien también es disfrutar más

En ese contexto, Infinix cuenta con distintas opciones pensadas para el uso intensivo del verano. Por ejemplo, el Infinix HOT 50 Pro se destaca por su cámara de 108 MP con funciones de inteligencia artificial, pantalla fluida de 120 Hz y batería de 5.000 mAh, ideal para quienes priorizan fotos, redes sociales y entretenimiento en vacaciones.

Para quienes buscan mayor potencia, el Infinix GT 20 Pro apunta al gaming y al consumo multimedia exigente, con pantalla AMOLED de 144 Hz y sistema de enfriamiento avanzado. En tanto, el Infinix NOTE 40 Pro combina diseño premium, cámara de alta resolución y carga rápida, pensado para usuarios que viajan, trabajan o usan el celular como herramienta principal durante el día.

Un celular bien elegido puede marcar la diferencia durante el verano. Autonomía, buenas fotos, fluidez y conectividad no son lujos, sino herramientas que acompañan cada plan. Analizar estas cinco claves permite tomar una mejor decisión y evitar arrepentimientos cuando más se usa el smartphone.