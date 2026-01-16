Decenas de miles de usuarios reportan una caída de la red social X, según Downdetector

La ilustración muestra a un adolescente posando para una foto mientras sostiene un teléfono inteligente frente a un logotipo X.

‍X dejó de funcionar el viernes ‍para ⁠decenas de miles de usuarios en todo el mundo, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.com.

Según Downdetector, que ‌recopila informes de ⁠estado de ⁠diversas fuentes, a las 1535 GMT había más ‍de 41.000 incidencias en la ⁠plataforma de ‌redes sociales.

Los usuarios del Reino Unido informaron de unos 8.000 incidentes y ‌en ‌la India se reportaron más de 2.400 problemas.

El número real de ​usuarios afectados puede diferir del que aparece en la plataforma, ya que los informes son enviados por ‍los usuarios.

X no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para hacer comentarios.

A principios ​de esta semana, la plataforma había sufrido una ​interrupción similar.

(Reportaje de Harshita Mary Varghese ⁠en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)