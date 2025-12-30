Si tenés un viejo disquete, no lo tires: en Taiwán ya le dieron un nuevo uso

Los disquetes de 3,5 pulgadas fueron durante décadas sinónimo de almacenamiento portátil, antes de quedar obsoletos con la llegada de USB, CDs y servicios en la nube. Pero en Taiwán, un grupo de innovadores ha encontrado una forma creativa de resucitar estos clásicos como monederos digitales con tecnología NFC (Near Field Communication).

En vez de acumular polvo en un cajón, los disquetes ahora funcionan como carteras contactless que permiten realizar pagos sin necesidad de una tarjeta de crédito o débito tradicional, dando un doble giro: fusionar tecnología retro con funciones modernas.

La iniciativa no solo apela a la nostalgia de quienes vivieron la era del disquete, sino que también ofrece una alternativa práctica para llevar métodos de pago digitales de forma física, compacta y distintiva.

Cómo funciona el monedero NFC con disquete

La clave de esta transformación está en reutilizar la carcasa del disquete como envoltorio para un chip NFC moderno. Dentro del plástico casi cuadrado se inserta un circuito que permite comunicarse con terminales de pago contactless, de forma similar a una tarjeta inteligente o a un smartphone compatible con NFC.

Al acercar el disquete al lector, la tecnología NFC transmite los datos necesarios para autorizar el pago, sin que el usuario tenga que abrir una app o utilizar una tarjeta física tradicional.

Aunque no reemplaza por completo a una billetera móvil (ya que depende del chip insertado y de la configuración de pagos autorizados), el uso del disquete como soporte físico le da una sensación tangible y diferente a la experiencia de pago sin contacto.

Ventajas y recepción del proyecto

Quienes impulsan esta adaptación destacan varias ventajas:

Reciclaje creativo : reaprovecha un objeto electrónico que de otro modo sería desechado.

Identidad física : ofrece una alternativa tangible a los métodos puramente digitales.

Nostalgia y estilo: apela a la nostalgia de una generación y agrega un elemento distintivo al portar métodos de pago.

En redes sociales y foros de tecnología, la iniciativa fue recibida con curiosidad y entusiasmo, especialmente entre coleccionistas o aficionados a gadgets retro que además valoran soluciones prácticas y personalizadas.

¿Puede servir fuera de Taiwán?

Aunque el proyecto nació en Taiwán y con regulaciones locales, el concepto de monedero NFC con un objeto físico reutilizado podría replicarse en otros países, siempre que cumpla con las normas de seguridad y certificaciones requeridas para pagos sin contacto.

La propuesta muestra cómo los objetos tecnológicos del pasado pueden encontrar nuevas funciones en la era digital, combinando diseño, nostalgia y utilidad.