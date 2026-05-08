Apple e Intel llegan a un acuerdo preliminar para la fabricación de chips: WSJ

La ilustración muestra los logotipos de Intel y Apple.

​Apple e Intel han alcanzado un acuerdo preliminar para que la ‌segunda fabrique ‌algunos de los chips que equipan los dispositivos del fabricante del iPhone, informó el viernes The Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Las empresas llevaban ​más de ⁠un año manteniendo intensas negociaciones ‌y han cerrado un acuerdo ⁠formal en los ⁠últimos meses, según el reporte.

Las acciones de Apple ganaban cerca de un 2%, ⁠mientras que las de ​Intel ampliaban sus avances ‌y se disparaban en ‌torno a un 14%.

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Esta posible medida podría ⁠suponer un gran triunfo para Intel, que ha estado tratando de revitalizar su negocio de ​fabricación de ‌chips y convertirse en un actor importante en la floreciente industria.

El mes pasado, Intel también se asoció con Tesla ⁠y SpaceX, de Elon Musk, para fabricar procesadores para su proyecto Terafab, con el fin de impulsar las ambiciones del multimillonario en materia de inteligencia artificial y robótica.

Según el informe, ‌no está claro para qué productos de Apple fabricaría Intel los chips. Las empresas no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de ‌Reuters.

A principios de esta semana, Bloomberg News informó de que Apple había mantenido ‌conversaciones ⁠exploratorias sobre el uso de Intel y Samsung para ​producir los procesadores principales de sus dispositivos.

Con información de Reuters