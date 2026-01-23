Android cambia para siempre la forma de despertar: la novedad en las alarmas

Si sos de los que apagás la alarma y volvés a dormir, Android está probando una novedad que podría cambiar tu rutina de despertar. La próxima actualización del sistema operativo incluirá una mejora en las alarmas enfocada en hacerlas más efectivas: ahora requerirán que el usuario realice interacciones específicas en el celular para poder apagarlas o posponerlas. Este cambio está diseñado para que no sea tan fácil dormirse de nuevo y ayudará a comenzar el día con más consistencia.

¿Cómo funciona la nueva alarma de Android?

La propuesta de Google para las alarmas va más allá del clásico “deslizar para apagar”. En su lugar, el sistema puede exigir acciones que demandan más atención activa, como:

Resolver pequeños desafíos o acertijos antes de apagar la alarma.

Realizar interacciones táctiles específicas, como tocar un patrón o completar una tarea breve.

Este enfoque se basa en la idea de que, para poder apagar el sonido, el cerebro debe activarse lo suficiente como para completar una tarea, reduciendo la probabilidad de volver a dormirse al instante.

Por qué Google está implementando este cambio

Según la información disponible, la motivación detrás de esta novedad es la eficacia real de las alarmas. Muchos usuarios tienden a posponer o apagar el sonido sin despertarse completamente, lo que puede afectar la energía, la productividad y la calidad del descanso. Al introducir requerimientos de interacción más exigentes, Android busca que la alarma no se detenga de forma automática o demasiado simple.

Este tipo de funciones no son nuevas en apps de despertador de terceros, pero ahora Google las incorpora directamente dentro del sistema, haciendo que estén disponibles para una base mucho más amplia de dispositivos con Android.

Dónde y cuándo llegará esta función

La mejora está siendo probada en versiones preliminares del sistema Android y podría estar disponible en los próximos lanzamientos estables del software. Esto significa que todavía puede que no esté presente en todos los dispositivos de inmediato, ya que su despliegue será progresivo y por fases, dependiendo de la marca y el modelo del teléfono.

Como suele ocurrir con actualizaciones importantes del sistema, los fabricantes que usan Android podrían adaptar esta innovación o añadir configuraciones propias para potenciarla.

Consejos para usar las nuevas alarmas

Mientras la función se despliega, los usuarios pueden empezar a prepararse para un cambio en su hábito de despertar:

Experimentá con tareas personalizadas : si tu alarma lo permite, probá diferentes niveles de interacción para encontrar el que más te ayuda a despertarte de verdad.

Sincronizá con rutinas saludables : combinar el nuevo sistema de alarmas con buenos hábitos de sueño puede mejorar tu descanso global.

Explorá configuraciones adicionales: algunos fabricantes personalizan las alarmas de Android, así que podés encontrar herramientas extra que potencien esta novedad.

En resumen, Android está evolucionando la manera en que usamos las alarmas para hacerlas más efectivas y menos fáciles de ignorar, con mecanismos que exigen atención activa antes de apagarlas. Este cambio promete ayudarnos a comenzar el día de forma más consistente, evitando la tentación de seguir durmiendo con solo deslizar un botón.