La modelo Sol Pérez habló sobre el actual contexto económico y social. Sus declaraciones fueron en el programa de Luis Novaresio, por América TV.

“No hay una idea de progreso” dijo Sol frente a la consulta de cómo lleva adelante la situación del país . Y aseguró: “Es triste ver que mi generación no tenga idea p ya no piensa en comprarse una casa. Solo te alcanza para un alquiler y vivir al día” y agregó: “Si yo laburo todo el día y me es imposible comprarme algo, me imagino mis amigas que tienen otros trabajos les es imposible”.

Y enfatizó: "No, podemos vivir así es agotador”.

“Mi papa labura un montón, mi mamá también. Mi hermano es profesor de educación física si estuviese solo no le alcanza ni para el alquiler”.