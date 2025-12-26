Directivos de YPF presentaron una placa en homenaje al centenario del Complejo Industrial.

Un siglo de historia para un emblema de la energía argentina

La Refinería La Plata, el complejo industrial más importante del país y uno de los más relevantes de Sudamérica, cumplió 100 años de operación ininterrumpida. Desde su inauguración en 1925 bajo la gestión del ingeniero Enrique Mosconi, ha sido protagonista central en el abastecimiento energético de la Argentina.

Actualmente, el complejo produce el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen a nivel nacional. Con una historia atravesada por avances tecnológicos, políticas de Estado y el compromiso de miles de trabajadores, la refinería continúa siendo un símbolo del desarrollo industrial argentino.

Ceremonia oficial y homenaje a Mosconi

El acto conmemorativo se llevó a cabo en el Complejo Industrial La Plata (CILP), con la participación de autoridades de YPF, trabajadores y representantes del ámbito institucional y educativo. Uno de los momentos más significativos fue el descubrimiento de una placa en homenaje a Mosconi, fundador de la petrolera estatal y figura clave en la soberanía energética del país.

Además, se proyectó un video mapping sobre la fachada del edificio principal, repasando los hitos históricos del complejo y su evolución a lo largo de los años.

Horacio Marín: “Esta refinería es parte de nuestra identidad”

Durante el acto, Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, compartió una reflexión personal:

“Cuando era estudiante, caminaba por la calle 47 rumbo al colegio, viendo la antorcha encendida. Nunca imaginé estar hoy aquí, en este rol. Esta refinería es parte de la identidad de quienes nacimos en esta región”.

Marín destacó la importancia estratégica del complejo para el presente y futuro de la empresa:

“Hoy celebramos los 100 años de la Refinería La Plata. Recordamos a Mosconi y a quienes hicieron posible este proyecto. Esta refinería fue y es símbolo del progreso industrial argentino”.

Nueva sala RTOR: tecnología y eficiencia operativa

En el marco del centenario, se inauguró también la nueva Real Time Operations Room (RTOR), una moderna sala de monitoreo que centraliza las operaciones del complejo y se conecta en tiempo real con el Real Time Intelligence Center (RTIC). Esta innovación tecnológica refuerza la seguridad operativa, reduce tiempos de respuesta ante desvíos y potencia la eficiencia energética.

La RTOR representa un paso clave dentro de la estrategia de transformación digital de YPF, y posiciona a la Refinería La Plata a la vanguardia del sector energético regional.