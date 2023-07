Demoras y cancelaciones de vuelos de Aeroparque por el conflicto gremial

Más de 50 vuelos fueron cancelados durante la jornada del marte. A pesar de que fue levantada en la noche del martes, sigue habiendo problemas en Aeroparque.

Se registran demoras en los vuelos del Aeroparque Jorge Newbery, durante la mañana del miércoles, como consecuencia a la medida de fuerza que realizó el martes el personal de rampa perteneciente a la empresa Intercargo, levantada alrededor de las 22 hs. Durante el día de ayer, al menos 50 vuelos y más de 6 mil pasajeros se vieron afectados. Por su parte, FlyBondi aseguró que cancelará dos más y modificará la programación de otros 22.

El conflicto se desató entre los trabajadores de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA) que cumple tareas para la empresa Intercargo, con la prestadora de servicios aéreos Swissport que realiza los trabajos de despacho de pasajeros, equipajes y aeronaves para JetSmart y Latam. A su vez, más temprano, se observó una caída del sistema de Aerolíneas Argentinas y luego muchos vuelos fueron cancelados por el estado del clima.

JetSmart, una de las low cost afectadas, tuvo que cancelar dos vuelos a Bariloche (donde, además, hay un temporal de nieve), uno a Córdoba, uno a Iguazú, uno a Tucumán, uno a Neuquén y otro a Salta. En total, a lo largo y ancho del país, se registraron un total de 20 cancelaciones y más de 3200 personas se vieron afectados. Al mismo tiempo sufrió complicaciones em vuelos a Lima (Perú), uno a Santiago de Chile y dos a San Pablo (Brasil; uno de ellos fue cancelado) y a provincias como Mendoza, Neuquén y Puerto Iguazú.

Por el momento la actividad se desarrolla de manera normal y las fuentes indicaron a Télam que “por ahora” no están previstas nuevas medidas. Pero muchas personas siguen afectadas por la situación.

"Estoy desde ayer a las 7 de la mañana, tenía un vuelo a las 14 hacia Mendoza. Me lo cancelaron unilateralmente, no por el paro. Me lo cambiaron a las 17, ahí empezó el paro; ahora a las 6 de la mañana cancelaron otra vez pero no hay ningún paro. Quiero mis valijas, que están encerradas adentro", dijo enojado un turista en diálogo con TN.

"Nadie sabe nada, hay que esperar. Estamos así desde hace 2 hs y otra gente hace más de un día. Tenía el vuelo a las 9 de la mañana, en teoría. No sé si va a haber check-in. Nadie nos habla por ningún medio, ni personalmente, te miran desde el mostrador nada más", expresó una mujer que buscaba regresar a su casa en Posadas.

"Lo cancelaron un día para viajar hoy a Tucumán, llamé por teléfono anoche para ver si estaba todo bien y me dijeron que sí pero llegué acá y está todo cancelado... En la página salta que salía a las 7.40 hs. No me dicen nada, que tenemos que llamar por teléfono pero no atienden", agrega otra. Y cierra su acompañante: "Nadie te da bola, es al pedo llamar. Se cagan en la gente, puedo entender que haya problemas pero todo los días lo mismo".