Volvieron después de 40 años a Los Alerces: el animal en peligro de extinción que reapareció en el parque nacional

Después de cuatro décadas sin registros continuos, uno de los animales emblemáticos de la Patagonia volvió a dar señales de vida en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. Se trata del huillín, un mamífero acuático conocido como "nutria de río" o "lobito patagónico", cuya presencia había sido considerada prácticamente desaparecida del área desde la década de 1980.

El hallazgo fue realizado por integrantes del Cuerpo de Guardaparques y del área de Conservación del parque durante monitoreos habituales en el sector del río Grande, ubicado en la zona sur del área protegida. Los rastros encontrados en las últimas semanas permitieron confirmar que no se trata solamente de hechos aislados, sino que existen pruebas de una presencia continua.

La noticia abrió una posibilidad muy esperanzadora para los especialistas, quienes esperan que el huillín esté atravesando un proceso de recolonización de este ambiente natural.

Una especie para conocer la salud de los ríos

El huillín es una nutria autóctona de los ríos y lagos del sur de Argentina y Chile. Puede alcanzar alrededor de 1,30 metros de largo, incluyendo su cola, y pesar entre 8 y 15 kilos. Su cuerpo alargado, sus patas con membranas y su pelaje oscuro le permiten desenvolverse con facilidad en los ambientes acuáticos.

Su alimentación está basada principalmente de pequeños crustáceos de agua dulce, además de peces nativos y moluscos. Pero hay una característica que vuelve especialmente importante su regreso, ya que el huillín funciona como un indicador de la calidad ambiental.

La especie necesita cursos de agua limpios y sectores con vegetación en las orillas para refugiarse, por lo que su presencia puede aportar información sobre el estado de los ecosistemas acuáticos.

La población argentina continúa en una situación delicada y la especie está catalogada como en peligro crítico de extinción. Entre las causas históricas de su retroceso aparecen la caza para obtener su piel, la modificación de las costas y el avance de especies invasoras como el visón americano.

Una especie que requiere protección

El trabajo de monitoreo contó con la colaboración de pobladores, guías de pesca y prestadores turísticos que recorren los lagos del parque. Sus observaciones permitieron orientar las patrullas hacia los sectores donde podían encontrarse nuevas evidencias.

Ahora las autoridades buscan proteger el proceso de asentamiento y evitar que las madrigueras donde estos animales descansan y se refugian sean alteradas.

Por eso, recomendaron respetar las zonas habilitadas para hacer fuego, no arrojar basura ni plásticos a los cursos de agua y mantener la prohibición de ingresar con mascotas, debido al riesgo de ataques y transmisión de enfermedades.