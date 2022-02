José Schulman renunció y ya tiene reemplazo en la dirección de la Liga Argentina por los Derechos Humanos

Luego del pedido de disculpas por parte del dirigente, la dirección nacional informó que renunciaba a su puesto como presidente de la institución de derechos humanos.

La dirección nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos informó que José Schulman presentó su renuncia a la presidencia de la institución y que asumirá en su lugar la vicepresidenta, Iris Pereyra de Avellaneda. Todo ocurrió luego del hecho de violencia ocurrido en la terminal de Santa Clara, en donde Shulman discutió y agredió a una trabajadora de una empresa de micros. Rápidamente, pidió disculpas por lo ocurrido y contó que es una persona con una discapacidad motriz.

"Pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron”, expresó Schulman a través de un comunicado publicado en sus redes sociales y admitió: "Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”.

Ahora, desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos notificaron que el Schulman presentó su renuncia al cargo como director de la institución. "Se decidió aceptar la renuncia al cargo, repudiar el hecho que él protagonizó y manifestar la solidaridad de la Liga con la trabajadora agredida", afirmaron.

Qué es la Liga Argentina por los Derechos Humanos

La Liga Argentina por los Derechos Humanos es una institución dedicada a la defensa, la promoción y la educación para los Derechos Humanos. Desde el comienzo la Liga fue integrada por hombres provenientes de distintas extracciones políticas y sociales.

"Nuestro trabajo en la actualidad tiene muchas aristas, entre las que podemos destacar nuestra querella en numerosos juicios a genocidas civiles, empresariales y militares del último Golpe militar; violencia institucional; el derecho a la vivienda digna; la causa de lxs presxs políticxs; violencia de géneros; la solidaridad con los pueblos saharahui, palestino, cubano", afirmaron desde la institución.

El comunicado completo de José Schulman

Luego de la grave agresión a una empleada en la terminal de ómnibus de Santa Clara, José Schulman, expresó su arrepentimiento por el hecho de violencia ocurrido en la terminal de Santa Clara y admitió que se trató de una “conducta reprochable”. A continuación, el comunicado completo:

A mis compañeres

Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable, en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica.

Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió.

Me arrepiento mucho de estas acciones, contrarias a mis convicciones y así se lo hice saber a la trabajadora.

Jose Schulman