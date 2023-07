"Fueron a matarme": el impactante relato del hombre tras la feroz golpiza en Necochea

El personal de seguridad del boliche agredió al hombre cuando intentaba defender a su hijo, también golpeado. Aseguró que deberán “ver si queda alguna secuela". Hay tres patovicas detenidos.

Tras la brutal golpiza por patovicas de un boliche de Necochea, uno de los afectados detalló cómo fue el ataque que tuvo también como principal víctima a su hijo. Este lunes fueron detenidos los miembros del personal de seguridad involucrados en el hecho.

"Fueron a matarme", expresó Hugo Aguilar, de 55 años, que presentaba la cara golpeada. El hombre relató que salieron “a festejar el Día del Amigos” porque “somos una familia de trabajadores”. Contó que salió con su hijo y cuando fueron a la puerta del boliche estaba desbordado de gente afuera y no recuerda “en qué momento hubo un disturbio".

Según contó el hombre, el personal de seguridad le pegó a su hijo y por eso intervino. "Como todo padre me metí a querer defenderlo. Esa fue mi intención. Entonces me pegan una trompada que después de eso no me acuerdo más nada", detalló a Telenoche.

"Cuando reacciono, dos chicos me habían ayudado, me levanto y voy hasta la puerta a preguntar por qué me habían pegado a mí. Me considero un hombre grande, no fui a pelear con nadie y uno de los patovicas me pegó de nuevo una patada en el pecho que me terminó volando", agregó sobre el episodio. "Cada vez estoy más embroncado. El segundo que me pegó fue a matarme. Como hombre grande te pegan una trompada y no necesitás más", remarcó.

El hombre contó que se encuentra con un tratamiento y aún debe realizar otros chequeos. "Tengo una resonancia magnética porque me pegaron en la cabeza. Hay que ver si queda alguna secuela", precisó.

Hay tres patovicas detenidos por la golpiza.

Por su parte, José, el hijo de 32 años de Aguilar, agregó que "empezó todo por tanta gente que había en la puerta. Cuando empujan para que se alejen de la puerta, a este chico de blanco le pegan. Veo que le pegan a mi hermano más chico y quiero meterme. Ahí es donde me pegan contra el auto".

Los agredidos, Hugo Osvaldo Aguilar (54) y su hijo, Miguel José Aguilar (32), radicaron una denuncia en la comisaría tercera de Necochea, tras ser atendidos en el Hospital Irurzun, de Quequén.

Tres patovicas detenidos por la brutal golpiza

Tras la golpiza, la policía bonaerense detuvo a los tres integrantes del personal de seguridad del boliche "Tom Jones", de Necochea, acusados por la brutal golpiza propinada al hombre y a su hijo, que quedó registrada por los celulares de testigos y cámaras de seguridad de la zona, informaron fuentes judiciales.

La detención fue confirmada a Télam por el fiscal de Necochea Guillermo Sabatini, que inició una investigación de oficio una vez que se difundieron las imágenes captadas por los testigos y las cámaras.

Los tres detenidos fueron imputados por "lesiones calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas", y quedaron detenidos en la Comisaría Tercera de Necochea, a la espera de ser indagados, según precisó Sabatini a esta agencia.

La detención de los tres integrantes del personal de seguridad del boliche "Tom Jones" fue ordenada por el juez actuante Guillermo Lludgar, titular del Juzgado de Garantías Nro. 1 de Necochea.

En este contexto, el intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibió en el Centro Operativo de Monitoreo Necochense, a Hugo Aguilar y a su familia, damnificados en la brutal golpiza propinada en la madrugada del domingo por personal de seguridad del boliche “Tom Jones”.

“La idea era ponernos a disposición de Hugo y su familia y escuchar su versión de lo que había pasado respecto a la agresión que sufrió junto a su hijo por parte de los patovicas del boliche local Tom Jones”, detalló el comunicado emitido por el municipio costero a la prensa.

La Municipalidad de Necochea repudió la agresión física ejercida por los patovicas en perjuicio de un grupo de personas en la puerta del boliche bar "Tom Jones" y lo clausuró de manera preventiva, detallaron fuentes comunales.

Luego de circular por las redes sociales videos donde se observa una pelea entre personal de seguridad del local nocturno con jóvenes que querían ingresar, el Ejecutivo local y las autoridades a cargo del área de nocturnidad emitieron un parte en el que "se repudia enérgicamente la brutal agresión física ejercida". Se trata del local ubicado en las calles 87 y 4, de esa ciudad balnearia de la provincia de Buenos Aires.

En tanto, los responsables del local nocturno expresaron el "repudio total y absoluto" a "situaciones de violencia ocurridas durante la madrugada del domingo, originadas en la puerta de nuestro establecimiento".

"El personal de seguridad implicado en los episodios fue identificado y apartado de sus funciones, y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para prestar declaración ante la policía y la justicia", agregó la empresa responsable del boliche.

"Fueron puestos a disposición de la justicia cámaras de seguridad y el testimonio de numerosas personas que presenciaron lo ocurrido, ofrecemos las disculpas correspondientes, reafirmando que consideramos inadmisible la violencia y por eso han sido desvinculados los responsables", indicó el comunicado.