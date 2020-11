Tucumán: Denunció que era acosada por un ex alumno, la Justicia no la escuchó y la asesinó La mujer había denunciado en reiteradas oportunidades que era amenazada por Parada Parejas, pero no fue escuchada.

03 de noviembre, 2020 | 13.50 Paola Tacacho fue asesinada por Mauricio Parada Parejas en pleno centro Tucumán. La mujer denunció en reiteradas veces que era acosada por el agresor, quien se suicidó después de asesinarla. El femicida era ex alumno de Paola y desde 2015 la acosaba y la amenazaba de muerte. Ella hizo la denuncia en reiteradas ocasiones, pidió la perimetral, pero la Justicia no actuó. Néstor y Bush: la historia El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 21 en la calle Monteagudo al 500, en pleno centro de la capital provincial, donde la mujer fue atacada al ser tomada por detrás y apuñalada con un cuchillo en distintas partes del cuerpo. Fuentes policiales informaron a Télam que una la cámara de seguridad de un local captó el momento en el que un hombre mantuvo una discusión con la mujer, quien comenzó a caminar como para retirarse.

En ese momento, el femicida la tomó por la espada y la apuñaló varias veces. La soltó e intentó escapar por la calle Santiago. Un grupo de vecinos que vio lo que ocurrió lo rodeó e impidió que escapara, por lo que el hombre tomó el cuchillo, se lo clavó en el pecho y murió casi en el acto. MÁS INFO Violencia de género Violencia de género: sancionan una ley de emergencia en Jujuy Mientras tanto, otro grupo de vecinos socorrió a la mujer hasta que llegó la ambulancia que la traslado al Centro de Salud donde murió a raíz de las heridas ocasionadas por el ataque. "Un enfermero trató de ayudar a la mujer antes de que llegue la ambulancia, le hizo un torniquete y le contenía con sus manos la hemorragia, pero estaba muy mal, apenas podía respirar", contó un vecino a los medios locales.



De acuerdo con un documento publicado en redes sociales por Ni Una Menos, la víctima era oriunda de Salta y en 2015 fue docente de Parada Parejas, en un centro de estudios terciarios de Tucumán, quien desde entonces la acosaba y la amenazaba de muerte. Paola realizó distintas denuncias ante la Justicia tucumana e incluso su familia hizo lo mismo en Salta "pero no recibió respuestas". "Sólo tenía una restricción de acercamiento que no impidió que el acosador cumpliera su cometido", denunciaron en el documento. Tras el asesinato, la familia de Paola se movilizó por las calles tucumanas para exigir Justicia y denunciar la falta de respuesta de la Justicia de Tucumán que "nunca hizo nada con todas las denuncias que ella realizó". "Todas las denuncias que realizamos con nuestra madre y mis primas, a las cuales también acosaba vía redes, la Justicia nunca las tomó", sostuvo Ana, una hermana de Paola.



La mujer advirtió que el agresor Mauricio Parada Parejas "tenía vínculos con la política" local y que por eso "nunca lo encerraron ni siquiera un día" y que él "nunca respeto las perimetrales" dispuestas a favor de Paola.



