No menos que 50 años de prisión: la condena ejemplar que pidieron los abogados de Julieta Prandi

Los abogados que representan a la modelo y conductora Julieta Prandi en el juicio contra su expareja Claudio Contardi por abuso sexual rechazaron el pedido de la fiscalía para que se dicten 20 años de cárcel contra el acusado y fueron por más: aseguraron que no puede aplicarse una condena menor a 50 años de prisión por los agravantes del caso. El jueves, se había rechazado el pedido de prisión preventiva de Contardi, quien planteó: "Nunca abusé sin consentimiento".

Más temprano, la fiscalía le había reclamado al Tribunal N° 2 de Campana una pena menor, aunque dejó en claro que "no ha quedado ninguna duda" de lo que sucedió: "El señor en oportunidad de encontrarse casado con Julieta Prandi , abuso sexualmente en retiradas oportunidades". Los fiscales aseguraron además que llegaron a esta conclusión, no solamente por el testimonio de la modelo, quien aseguró que "su vida era un infierno", sino también por "la contundencia de las pruebas científicas" y de todos los profesionales que declararon.

Qué dijo Contardi: la insólita defensa

Claudio Contardi declaró por primera vez el jueves y justificó los abusos contra Prandi. "Nunca abusé de ella sin su consentimiento", dijo llorando frente a los jueces. Cuando repitió su relato, depsués de una extraña pausa larga, se corrigió y aseguró: "Nunca tuve relaciones sexuales con ella sin su consentimiento".

El acusado sostuvo también que es un hombre de familia, que acaba de ser papá con su nueva pareja hace 20 días y que "estaba enamorado de Julieta. Tuvimos dos hijos porque el deseo era de ambos". En varias ocasiones dio detalles de "un matrimonio feliz", cómo se conocieron, la relación con sus hijos previo a lo ocurrido y sostuvo: "Nunca pensé que iba a pasar esto". Más allá de esto, no contestó preguntas y marcó, principalmente, que se trata de "mentiras" por una cuestión económica.

Mientras Contardi daba su versión de los hechos, el Poder Judicial de Campana desplegaba una importante serie de medidas de seguridad y protección para la denunciante; entre ellas, la colocación de un biombo para que Prandi no tenga ningún tipo de contacto con su ex marido. "Julieta me pidió por favor no verle la cara a este sujeto. La presencia física de víctima e imputado en un juicio de estas características puede causar una revictimización absoluta", aseguró Javier Baños, abogado que forma parte de la querella.