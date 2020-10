Repudiable episodio de violencia de género en la marcha del 12 de octubre.

En la jornada del 12 de octubre de 2020 se han visto diferentes episodios: saliendo a las calles para reclamar contra el Gobierno de Alberto Fernández, los manifestantes han exhibido diversas muestras de violencia y falta de empatía ante las cámaras o (bien) frente a personas que no comulgan con sus mismas ideologías políticas. Sin embargo, se ha visto algo aún peor: una foto de un protagonista "ahorcando a Cristina" Kirchner.

El manifestante, identificado como Augusto Colombres, compartió la imagen en su cuenta personal de Instagram y luego debió eliminarla. El repudio generalizado por parte de la sociedad cibernauta provocó que el personal trainer debiera volver tras sus pasos. Sin embargo, recibió una insólita defensa. Su pareja, identificada como Florencia Gallardo, compartió diferentes stories en donde justificó la violencia de género aplicada por su novio.

La insólita defensa de la novia del cordobés que se fotografió "ahorcando a Cristina"

"Quiero hablar sobre la foto en la que Augusto está ahorcando a Cristina. Básicamente no es violencia porque no es una mujer, es un hombre con la máscara de Cristina. Dos: al que le parece mal la foto deje sus susceptibilidades de lado y no sean tan hipócritas ni tan caraduras. No es nada lo que está haciendo, eso no muestra una conducta violenta en absoluto. Dejen de hacer de la nada misma un mundo.

La provincia está prendida fuego, nos estamos fundiendo, nos están robando a mano armada los Gobernantes. Están preocupados por la foto de un tipo con la máscara de Cristina a donde mi pareja lo está ahorcando.

Dejen de pelotudeces e hipocresía. Si yo la tuviese enfrente sí la ahorcaría a ella, y soy mujer así que no sería violencia de género. Besis".

Lamentable emoción de Patricia Bullrich en la marcha del 12 de octubre

"Estamos acá compartiendo esta marcha con Maximiliano Guerra. Estamos emocionados por tanta gente, por tanto grito de libertad y grito de República. La gente que quiere volver a trabajar, que quiere su negocio abierto, que no quiere más 7 meses de cuarentena. Estamos muy contentos", manifestó Patricia Bullrich al llegar a la manifestación llevada adelante en el Obelisco de Buenos Aires.

Por otra parte, quien actualmente es la presidenta del PRO y una de las políticas más cercanas a Mauricio Macri expresó las razones por las que se acercó a la manifestación en el epicentro de la ciudad porteña: "Una es el trabajo. Millones de argentinos no pueden trabajar y los millones de chicos que no pueden estudiar".