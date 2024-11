La violencia que Milei no quiere ver: matan a una mujer cada 10 minutos en el mundo

El gobierno del presidente Javier Milei volvió a dejar a la Argentina solo y afuera de los estándares básicos de derechos humanos. Esta vez en lo que se refiere a la erradicación de la violencia contra las mujeres. El país votó en contra de una resolución que establece que los Estados deben hacer cumplir las leyes y diseñar planes de acción contra la discriminación por razones de sexo, en momentos en que estadísticas de la ONU alertan que una mujer es asesinada cada 10 minutos, de acuerdo a datos recabados en al menos 161 países. En Argentina, según el informe “Ahora que Sí Nos Ven”, al 31 de agosto se registraron 168 femicidios en todo el país.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El topo que prometió destruir el Estado y terminar con la "cultura woke" (como se conoce al progresismo en Estados Unidos) rechazó en completa soledad una resolución contra la violencia que se enmarca en un contexto crítico: 51.100 mujeres fueron asesinadas en 2023 en manos de sus parejas y familiares. Según la ONU, la "crisis desatada por la violencia por motivos de género es urgente", teniendo en cuenta que una de cada tres mujeres experimentan violencia en su vida y las niñas y adolescentes son quienes están en mayor riesgo: 1 de cada 4 adolescentes es abusada por sus parejas.

Se estima que, en los últimos años, 736 millones de mujeres (casi una de cada tres) fueron sometidas a violencia física y/o sexual por parte de su pareja, violencia sexual fuera de su pareja o ambas al menos una vez en su vida (el 30 por ciento de las mujeres de 15 años o más). Esta cifra no incluye el acoso sexual.

Sabrina Cartabia, abogada feminista, militante y defensora de los derechos humanos de mujeres remarcó a El Destape que estas resoluciones internacionales son importantes porque allí se fija cuál es la intención de una determinada nación en relación con temas que son de mucha importancia. "Cuando un Estado vota en contra de reconocer la necesidad de hacer y seguir creciendo en los esfuerzos para luchar en contra de las violencias, lo que hace es validar y avalar las violencias en su Estado", subrayó.

Argentina fue el único país en votar en contra, aunque Irán, Bielorrusia, Burundi, Camerún, Corea del Norte, Libia, Mali, Rusia, Nicaragua, Níger, Nigeria, Senegal y Siria se abstuvieron. En ese sentido, la especialista alertó que Argentina "quedó muy cerca de posiciones de países que tienen regímenes que son muy brutales para las mujeres y las niñas. Por lo tanto, las mujeres y las niñas en la Argentina que vienen después de muchos años teniendo conquistas importantes en relación con sus derechos, hoy ven sus derechos amenazados".

El objetivo del documento era justamente que los Estados se comprometieran a proteger a las mujeres de todas las formas de violencia, aunque el Gobierno "declaró abiertamente que no tiene ningún interés en hacerlo". "Entonces eso también genera efectos en la sociedad y en cómo son percibidos los derechos de las niñas y las mujeres. Y en este caso, bueno, la cabeza de nuestro Estado básicamente desconoce que la violencia por razones de género tenga relevancia y que tenga que haber una lucha que implique que el Estado cumpla con sus compromisos internacionales para luchar en contra de esas violencias", alertó.

La votación de este año era importante además porque el año que viene, en 2025, se cumplen 30 años de la Declaración de Beijing, que estableció metar para achicar la brecha de género y promover los derechos de niñas y mujeres en todo el mundo. La igualdad de género se encuentra entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también es una pieza importante de la Agenda 2030, contra la que Milei apuntó todos sus misiles.

Negar la desigualdad es también una oportunidad perdida en lo económico: según ONU Mujeres, "alcanzar la igualdad podría inyectar 12 billones de dólares adicionales a la economía global. "Poner fin a la brecha digital de género podría proporcionar más de 500 mil millones de dólares", afirmaron en su más reciente informe de cara al aniversario del acuerdo de Beijing.

Argentina, un país sin políticas contra la violencia de género

Este 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y se conmemorará con un Gobierno que niega el reconocimiento de la desigualdad y violencia de género en todas su modalidades y reconoce únicamente la violencia familiar contra las mujeres bajo la idea de la “protección a la familia”. Un informe reciente del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que en seis meses de gestión, el gobierno libertario desmanteló políticas que antes eran admiradas en el resto del mundo.

"Con aciertos, errores y muchos aspectos por mejorar, Argentina era reconocida en el mundo por las políticas públicas que pretendían encontrar respuestas a tiempo y garantizar los derechos de las mujeres y LGBTQ+ a una vida sin discriminación y libre de violencias. Sin una institucionalidad robusta, herramientas especializadas en el abordaje integral de esta problemática, ni el presupuesto y el personal suficiente, el Estado argentino no podrá asistir a mujeres y LGBTQ+ que están en riesgo", alertaron.

Las organizaciones mencionaron en su informe que el programa Acompañar, el más importante de apoyo económico para las personas en situación de violencia con riesgo alto para sus vidas, se redujo 98,6% el presupuesto en los primeros tres meses, antes inclusive que el Gobierno cumpliera con su promesa de campaña de eliminar el Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidades. El el Presupuesto 2025 directamente no figura. Por otro lado, la Línea 144 de Atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género redujo 11% la cantidad de comunicaciones, 4% la asistencia y 25% el seguimiento de casos. Esta será la primera vez en 7 años que no cuente con presupuesto específico para 2025.

En ese marco, Julieta Izcurdia, abogada y directora del área jurídica de ELA, indicó que el Gobierno ya se venía negando a mencionar la violencia sexual y de género como aspecto de preocupación específica. "Incluso se atrevió a objetar las referencias a enfoques diferenciales y abordaje interseccional en otras oportunidades. Por eso no sorprende la votación de hoy pero resulta sumamente preocupante porque va a contramano de los compromisos internacionales y locales asumidos por el Estado tendientes a garantizar vidas libres de violencias y de discriminación", alertó en diálogo con El Destape.

La letrada trazó además un hilo conductor en la decisión reciente del Gobierno también contra los derechos de los pueblos originarios y consideró que esta decisión "se suma a un conjunto de cambios regresivos en la política exterior de derechos humanos, por la que Argentina ha sido históricamente reconocida a nivel internacional". "El actual gobierno está revirtiendo abruptamente posiciones construidas transpartidariamente en las últimas cuatro décadas, al mismo tiempo que vacía de representación espacios internacionales esenciales en la formulación de iniciativas que inciden en la investigación, sanción y reparación de actos de violencia y discriminación", enfatizó.

La resistencia de los familiares que siguen buscando Justicia

Marta Moreno espera con ansias la resolución que tomará la próxima semana sobre los jueces que absolvieron a los acusados por la violación y femicidio de su hija, Lucía Pérez. Antes del Jury, tuvo que escuchar "con espanto" que Argentina negó este jueves todo tipo de violencias contra las mujeres. Propuso no bajar los brazos porque "El Estado no va a hacer lo que quiere" si hay organización: "Lejos de enojarnos, tenemos que salir a trabajar. Y tenemos que salir a hacer respetar los tratados, la CEDAWN, Belén do Pará, la Ley Micaela.

En ese sentido, remarcó que hay que recordarle al Estado que tiene "obligaciones", tal como lo hizo ella junto a su equipo de abogadas tras la vergonzosa absolución del tribunal a los imputados bajo prejuicios y estereotipos machistas, en su sentencia de primera instancia. "El Estado tiene obligaciones para, con su gente, con las personas que estamos, que vivimos, que somos de este Estado, ¿no es cierto? no estamos desamparados, se van a tener que cumplir los derechos nuestros. No somos cosas, no somos objetos, aunque nos quieran hacer creer, no lo vamos a permitir. Así que hay que seguir trabajando".

El juicio contra los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso comenzó el lunes y pasó a su etapa de alegatos el martes. Ambos llegaron hasta allí por su fallo absolutorio dictado en 2018, que favoreció a los acusados por el abuso sexual y homicidio de la adolescente de 16 años, Matías Farías y Juan Pablo Offidani de los cargos de femicidio y abuso sexual en el caso de Lucía. El hecho ocurrió en octubre de 2016. Los jueces los habían condenaron únicamente por venta de estupefacientes.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Si vos o alguien que conocés está atravesando algún problema de salud mental, no dudes en comunicarte: 0800 999 0091, las 24 horas del día los 365 días del año.

Línea 145. Atención telefónica gratuita, que funciona las 24 hs., los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.