Uno de los anuncios de campaña de Alberto Fernández de cara a las elecciones presidenciales del 2019 fue combatir la violencia de género en la Argentina. Por eso mismo se creó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), que tiene como objetivo construir políticas que acompañen a aquellas víctimas y también se concientice para que no haya más casos de este tipo. Este lunes 26 de abril, y por medio de la Resolución 186/2021 publicada en el Boletín Oficial, dicho espacio creó "PRODUCIR". ¿En qué consiste y de qué trata?

De acuerdo a lo expresado, "PRODUCIR" es un programa que apunta a "promover el desarrollo de proyectos de vida con independencia económica de mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias por motivos de género, mediante el fortalecimiento de proyectos productivos y de unidades económicas a organizaciones sociales".

Asimismo, el programa prevé un apoyo económico que será de entre 500.000 y 1,5 millones de pesos, además del acompañamiento técnico a los proyectos. "Las organizaciones comunitarias tienen una relevancia central en la construcción de la trama comunitaria que protege y asiste a personas en situación de violencia de género. Sin independencia económica no es posible pensar un proyecto de vida libre de violencia. Ese es el cambio de paradigma que nos propusimos implementar", afirmó la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en declaraciones que reprodujo Télam.

Además, la Resolución firmada por Gómez Alcorta, indicó que la Subsecretaría de Abordaje Integral de la Violencias por razones de Género "podrá designar a una persona como la responsable de la implementación y ejecución del Programa creado por la presente".

En cuanto al dinero que demande la ejecución del Programa, "el gasto de la ejecución del mismo" estará a cargo del "Programa18 - Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género - del presupuesto vigente de la Jurisdicción 86 - MINISTERIO DE LAS MUJERES, GÉNEROS Y DIVERSIDAD, Servicio Administrativo Financiero 386".

Subsidio por única vez para la organizaciones comunitarias

La Resolución 186/2021, que entrará en vigencia a partir de este martes 27 de abril, consiste en que aquellas organizaciones comunitarias con personería jurídica recibirán un subsidio que se entregará por única vez, por un monto que será de entre 1 millón y 1,5 millones de pesos.

Desde hoy mismo, las organizaciones tendrán 45 días para presentar sus proyectos y los formularios estarán disponibles en https://www.argentina.gob.ar/generos. Según Gómez Alcorta, las organizaciones que se presenten "no tienen que trabajar exclusivamente sobre violencia de género, porque cuando hablamos de la integralidad, de la no victimización se trata de no seguir focalizando, se trata de que las personas en situación de violencia tengan las herramientas para poder elegir un proyecto de vida autónomo y con independencia económica y eso se logra trabajando con toda la sociedad".