Denuncian a un exfutbolista de secuestrar a sus dos hijos y la madre pide ayuda

Hace casi un año, Mariano Román Berriex se llevó a sus dos hijos y se desconoce su paradero. "Hoy es un fantasma", dijo Ailén, su expareja.

La historia de Ailén se conoció hace unos días por una publicación en redes sociales, pero lleva casi un año atravesando un calvario. El 27 de abril del 2021 la ex pareja y padre de sus hijos, Mariano Román Berriex, fue a buscar a sus hijos para pasar el fin de semana que le correspondía según el régimen de visitas acordado pero nunca los trajo de vuelta.

Tras retirar a los chicos de la escuela, nadie conoce su paradero. "Los retiró y nunca más los trajo de vuelta, siendo ésta no la primera vez que pasaba porque ya en otra oportunidad había hecho lo mismo", contó en diálgoo con TN. Según contó la mamá, Nicolás cumplió 10 el año pasado y Sofía tiene 7, próxima a cumplir 8. "Intenté hacerme presente, de alguna forma u otra. Mandándoles cosas, yendo a la casa de los padres a llevarles un desayuno o alguna cosa, alguna carta. No sé si les llegó la verdad", agregó.

La Justicia ordenó que el hombre restituya a los menores con su madre pero Ailén todavía sigue esperando el reencuentro con ellos. En las pericias (que tardaron meses en hacerse porque no se presentaba), la licenciada que llevó a cabo la evaluación señaló que los discursos que dan no son los de un niño. "Que no condicen las cosas que dicen con la mirada que puede tener un niño, no presentan signos de angustia cuando relatan hechos, para la edad que tienen hay cosas que no deberían recordar porque pasaron cuando eran bebés... No es el discurso de los chicos", aseguró.

Al referirse a Mariano Román Berriex, Ailén dijo: "Hoy es un fantasma. Jugó al fútbol profesionalmente fuera del país, motivo por el cual después de que nos separamos yo me quedé viviendo acá con los chicos. Él estuvo afuera y la tenencia estaba bajo mi cuidado. ¿Qué hace hoy? No lo sé". Y sumó: "Cuando arrancamos la relación pasé por situaciones similares, también estuve sometida a su violencia psicológica. Sé que los chicos están atravesando algo así".

Más allá de la denuncia, la madre de los chicos resaltó que los llama constantemente, esperando poder comunicarse por teléfono y siempre intenta acercarse, de alguna forma u otra, sin suerte. "Mi familia, mis amigos... Todos los estamos esperando para abrazarlos. No hay que dividir a las familias, mamá va a ser siempre mamá, papá va a ser siempre papá y los abuelos lo mismo", dijo. Y cerró: "No van a dejar de verlos pero así no, así no se hacen las cosas".